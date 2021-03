Deutsche Bahn: Diese Änderung gilt ab April für Jeden

Willst du mit jemandem bei der Deutschen Bahn sprechen, gilt derzeit noch die Hotline-Nummer 01806-996633 für dich. Nachteil: Dieser Anruf kostet dich in jedem Fall Geld. Aus dem Festnetz werden pauschal 20 Cent pro Anruf fällig, vom Handy sind es 60 Cent. Dabei ist es egal, wie lang der Anruf dauert.

Ab April ändert sich das. Wie die Deutsche Bahn jetzt mitteilte, wird das Unternehmen ab 1. April eine Berliner Festnetznummer als Hotline-Nummer führen. Ein Telefonat mit den Hotline-Mitarbeitern kostet dich dann also so viel wie ein normales Telefonat. Da Festnetz-Flatrates inzwischen in Deutschland sowohl im Festnetz als auch bei den Handytarifen nahezu der Standard sind, kostet dich ein Anruf bei der Bahn künftig nichts mehr extra.

Umgekehrt gilt für diejenigen, die keine Festnetz-Flatrate nutzen, dass die Anrufe teurer werden. Denn bei Festnetznummern gibt es keine kostenlosen Warteschleifen. Musst du lange in dieser virtuellen Warteschlange auf einen Mitarbeiter für ein persönliches Gespräch warten, kostet das bei einer Festnetznummer entsprechend.

Fundbüro der Bahn: 0900-Nummer wird abgeschafft

Besonders positiv ist aber auch, dass die Nummer des Fundbüros der Deutschen Bahn umgestellt wird. Bisher musst du, wenn du etwas verloren hast, eine 0900-Nummer anrufen. Diese ist zum einen bei vielen Anschlüssen gesperrt und kostet, wenn sie erreichbar ist, aus dem Festnetz 59 Cent pro Minute. Auch diese Nummer wird künftig eine Berliner Festnetznummer werden.

Außerdem führt die Deutsche Bahn die nach eigenen Angaben am häufigsten nachgefragten Auskünfte in einer Hotline zusammen. Damit will sie dafür sorgen, dass du künftig gezielter zu den Service-Kräften gelangst, die sich um das individuelle Anliegen am besten kümmern können. Über die neue zentrale Service-Hotline gibt es demnach ab April sowohl Auskünfte über Fahrpläne und Tickets als auch Informationen über weitere Serviceleistungen und zur BahnCard.

Über eine neue Menüführung sollst du schnell und einfach zu den passenden Ansprechpersonen bei der Bahn gelangen. Rufst du ab April die alten Nummern an, verweist dich eine Bandansage auf die passende neue Nummer. Das soll kostenlos sein.

Deutsche Bahn: Das sind die neuen Hotline-Nummern ab April

Servicenummer der DB

Rund um die Uhr Auskünfte über Fahrpreise und Fahrpläne, Informationen über die Serviceleistungen der Deutschen Bahn und zur BahnCard: 030 297 0

Fundservice

Im Zug oder Bahnhof verlorene oder gefundene Gegenstände melden: 030- 586020909

Servicecenter Fahrgastrechte

Informationen zu Fahrpreiserstattungen im Rahmen der EU-Fahrgastrechteverordnung: 030 586020920

Mobilitätsservice-Zentrale

Kontakt für die Planung barrierefreier Reisen: 030 65212888