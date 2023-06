Deutsche Bahn: 15 Euro Rabatt durch Einkauf im Supermarkt

Aus den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn geht eine neue Aktion hervor, die das Transportunternehmen in einigen Tagen starten wird. Die Aktion erinnert an frühere Aktionen mit dem Schokoladenhersteller Ferrero. Hier hast du einen Gutschein für die Bahn bekommen, wenn du bestimmte Aktionspackungen – beispielsweise von Duplo – gekauft hast. Über einen Aktionscode in der Packung bist du an den Gutschein bekommen. Doch dieses Mal funktioniert die Aktion anders.

Bahn-Rabatt für Deo-Kauf

Kooperationspartner ist der Creme- und Deo-Hersteller Nivea. Anders als bei den Ferrero-Aktionen musst du nicht warten, bis dein Supermarkt oder deine Drogerie Aktionspackungen im Regal stehen hat – du kannst einfach kaufen, was da ist. Wichtig: Die Aktion beginnt erst ab dem 19. Juni. Frühere Käufe werden daher keinen Rabatt erzielen. Im Anschluss an den Kauf sollst du den Kassenbon unter nivea.de/bahn (aktuell noch nicht aktiv) hochladen und einen eCoupon erhalten. Dabei musst du lediglich Nivea-Produkte im Wert von 5 Euro gekauft haben.

Der Gutschein, den Nivea dir zuschickt, wird dann aber einen Wert von 15 Euro haben. Neben den gekauften Nivea-Produkten bekommst du also für die etwa 5 Euro dann weitere 15 Euro Guthaben für eine Bahnfahrkarte. Diese Bahnfahrkarte im Fernverkehr kannst du bis 31. Juli kaufen, bis 30. September musst du die Fahrt antreten. Zudem muss die Fahrkarte einen Wert von mindestens 39,90 Euro haben. Bei den meisten Strecken der Bahn ist das aber ohne Bahncard ohnehin der Fall. Hast du eine Bahncard, erreichst du den Mindestfahrkartenwert mittels Buchung von Hin- und Rückfahrt auf einem Ticket.

Die Aktion ist insofern bemerkenswert, dass die Bahn gerade erst ein Super-Sparpreisticket für unter 10 Euro auf den Markt geworfen hat. Es scheint, als merke man beim Fernverkehr einen Rückgang der Fahrgastzahlen. Möglicherweise hängt das mit dem Deutschlandticket zusammen, möglicherweise aber auch mit diversen Preiserhöhungen der letzten Zeit.