Deutlich günstiger als die Konkurrenz: High-End-Saugroboter mit allem Drum und Dran vorgestellt

In Deutschland ist JONR aktuell noch weniger bekannt. Doch seit der Gründung im Jahr 2004 entwickelte sich der Hersteller immer mehr zu einem bekannten Unternehmen mit nunmehr rund 20 Jahren Erfahrung – spezialisiert auf die Forschung und Entwicklung von Reinigungsprodukten, kleinen Küchen-Gadgets und Körperpflegeprodukten. So hat es das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zum fünftgrößten Roboter-Hersteller weltweit geschafft. Mit seinem neuen Saugroboter P20 Pro präsentiert JONR einen Saugroboter der Spitzenklasse. Rotierende und ausfahrende Wischmopps, eine hohe Saugleistung sowie eine All-in-One-Servicestation machen den Haushaltshelfer zu einem echten High-End-Modell. Und der Preis ist dabei gegenüber der Konkurrenz erstaunlich klein, unter anderem dank der vertrauten sowie kurzen Lieferketten des Herstellers. Das bietet der neue Saug-Wisch-Roboter im Detail.

Hohe Saugkraft und ohne Haarverwicklung: Das kann der JONR P20 Pro Saugroboter

Reine Saugroboter gibt es mittlerweile auch bereits ab rund 100 Euro. Dann können sie aber in der Regel auch wirklich nur saugen – meist mit nicht besonders viel Saugkraft – und die Navigation ist ebenfalls häufig weniger zufriedenstellend. Möchtest du stattdessen einen Haushaltsroboter, der dir wirklich Arbeit im Haushalt abnimmt, musst du etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Dann kann er aber wie im Falle des JONR P20 Pro nicht nur mit 8.000 Pa staubsaugen, sondern ebenso effektiv wischen. Die Servicestation sorgt zudem dafür, dass du wenig Arbeit mit dem Roboter hast.

Der neue JONR P20 Pro samt Station ist in weiße Farbe getunkt und schlicht gehalten. Er nimmt dir im Haushalt das Staubsaugen von Fußböden mit einer erstaunlichen Saugleistung von 8.000 Pa ab und kann so selbst tief sitzenden Staub und Schmutz aus Teppichen entfernen. Dazu verfügt der Saugroboter über eine sogenannte Anti-Tangle Brush, zu Deutsch: Anti-Verwicklungs-Bürste. Diese sorgt dafür, dass sich Haare von Menschen und Tieren nicht verheddern. So kann der Haushaltshelfer konstant und effektiv deine Böden säubern, ohne dass du eingreifen musst.

Ausfahrbare Wischmopps und präzise LiDAR-Navigation

Nun kann der JONR P20 Pro aber wie bereits vorweggenommen nicht nur staubsaugen, sondern er übernimmt auch die lästige Putzarbeit für dich. Dafür ist er mit zwei rotierenden Wischmopps ausgestattet, die er ausfahren kann, um deine Böden bis in Ecken, an Kanten und unter Möbelstücke zu reinigen. Um dabei nicht mit Sofa, Esstisch und Stehlampe zu kollidieren, verpasst JONR dem Saugroboter einen LiDAR-Sensor, der ihn gekonnt zwischen Hindernissen auf dem Boden hindurch manövriert. So bleibt er nicht an einem Paar Schuhe oder einem Kabel hängen und beschädigt auch nicht deine Einrichtung.

Für Teppiche in der Wohnung lassen sich verschiedene Funktionen in der App einstellen. So kann der Saugroboter etwa seine Mopps anheben, wenn er über niedrigflorige Teppiche fährt. Dadurch werden diese nicht durch die Wischmopps befeuchtet. Du kannst ihn aber auch so einstellen, dass er Teppiche komplett vermeidet oder diese mit extra viel Saugkraft reinigt. Der JONR P20 Pro ist dabei mit einem 5.200-mAh-Akku ausgestattet und kann deine Wohnung somit in der Regel in einem Durchgang saugen und wischen. Vergleichbare Modelle am Markt haben meist eine Batterie mit einer ähnlichen Kapazität verbaut. Steuern lässt sich der Saugroboter wahlweise per App oder via Alexa mittels Sprachbefehl.

JONR P20 Pro: Selbstreinigung in der Station und Boxenstopp

Beim JONR P20 Pro ist nach der Reinigung gleichzeitig auch vor der Reinigung. Denn: nach seiner Putzfahrt fährt der Saug- und Wischroboter nicht nur in die Station, um seine Akkus wieder vollzuladen. Hier bekommt er ebenfalls eine Rundum-Pflege wie bei einem Boxenstopp. Die Station ermöglicht dir, dass du dich bis zu 60 Tage nicht um den Saugroboter kümmern musst. Denn hier befindet sich ein 3-Liter-Staubbeutel, in den der Saugroboter seinen Inhalt entleeren kann. Doch damit nicht genug: In der Station reinigen sich auch die Wischmopps automatisch. Das geschieht entweder, wenn die Mopps während der Reinigung schon schmutzig werden oder erst wenn der Roboter fertig ist mit seiner Arbeit. Dafür verfügt die Servicestation über einen Schmutzwasser- und einen Frischwassertank mit jeweils 4 Litern Volumen.

Anschließend trocknet die Station die Mopps auch wieder mit heißer Luft, damit es nicht zu unangenehmen Gerüchen oder Schimmel kommt. Darüber hinaus entleert sich das verschmutzte Wasser in der Station und frisches Wasser samt Reinigungslösung wird nachgefüllt. So kann der JONR P20 Pro deine Fußböden anschließend wieder mit dem optimalen Verhältnis aus Wasser und Lösung säubern.

JONR verkauft den neuen P20 Pro zu einem Startpreis von 599,99 Euro. Damit liegt der Preis deutlich unter dem von Konkurrenten wie Roborock, Dreame und Co. und ist somit durchaus fair bepreist. Neben der Herstellerwebseite ist Amazon dabei die beste Adresse für den Kauf, denn hier sparst du momentan gewaltig. Über den Code YHVIYQPP sowie einen auf der Produktseite aktivierbaren Coupon drückst du den Preis hier nämlich auf lediglich 481,99 Euro.