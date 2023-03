Der Verbrenner stirbt: Ausgerechnet dieser Autobauer setzt jetzt aufs E-Auto

Immer mehr Autobauer steigen vom Verbrenner aufs E-Auto um. So hat erst kürzlich Opel verkündet, dass schon in Kürze die komplette Palette elektrifiziert sein wird. Und auch Ford hat in Kooperation mit VW ein erstes E-Auto mit blau-weißem Emblem vorgestellt. Es sind derzeit fast ausschließlich die japanischen Auto-Hersteller, die am Verbrenner hängen und beim Elektroauto zögern. Umso überraschender ist, dass jetzt ein Hersteller, dessen Verbrenner sehr beliebt sind, ebenfalls vom Benzin wegwill.

Benziner vor dem Aus: Die Zukunft gehört dem E-Auto

Wenn es um Sportwagen geht, lieben Käufer und Fahrer den Sound der Verbrennungsmotoren. Doch Porsche und Audi zeigen mit dem Taycan Turbo S und dem e-tron GT, dass ein Sportwagen auch mit Elektromotor funktioniert. Nun gesellt sich der nächste Hersteller von Sportwagen dazu. Lamborghini will seine Flotte schon ab 2024 elektrifizieren. Allerdings Schritt für Schritt.

„Lamborghini war im Jahr 2022 in der besten Form aller Zeiten“, sagte der Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann kürzlich in einem Telefoninterview, als er die Ergebnisse für das vergangene Jahr vorgestellt hat. Zudem sprach Winkelmann über die Zukunft des Herstellers, der seit 1998 zu Volkswagen gehört. Und die ist elektrisch. „Bis Ende des Jahres 2024 werden bei Lamborghini keine Verbrennungsmotoren mehr angeboten“, sagte Winkelmann. Doch dahinter steckt nur ein Teil der Wahrheit.

Umstellung erfolgt schrittweise

Denn der Sportwagenhersteller will zwar aufs E-Auto umsteigen, wird sich aber zunächst nur mit Plug-in-Hybriden begnügen. Das heißt: Den Boliden bleibt ein leistungsstarker Benzinmotor weiterhin erhalten. Erst 2028 wolle man ein erstes rein elektrische E-Auto auf den Markt bringen, heißt es. Fans der Sportwagen von Lamborghini witterten den Braten und das langsame Aus von Verbrennungsmotoren bereits, was vermutlich dazu geführt hat, dass das Jahr 2022 für den Hersteller das erfolgreichste in der Geschichte wurde. Fast 10.000 neue Fahrzeugen lieferte der Autobauer weltweit aus. Und die Liste der Vorbestellungen ist lang. So muss mancher Sportwagenliebhaber 18 Monate auf seinen Lamborghini warten.