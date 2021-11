"Der Pass": Staffel 2 startet endlich durch – Erster Trailer veröffentlicht

Für die Süddeutsche Zeitung ist das Sky Original „Der Pass“ eine „perfekte Krimiserie“. „Spiegel Online“ schwärmte nach der ersten Staffel von einem „meisterhaft ausgefeiltem psychologischen Krimi-Drama“. Und jetzt geht es für die mehrfach ausgezeichnete Crime-Serie in einer Fortsetzung. „Endlich“ möchte man den Machern von Sky zurufen, denn die Erstausstrahlung der ersten Staffel liegt schon fast zwei Jahre zurück. Auch aufgrund der Corona-Pandemie kam es bei der Produktion von neuen Folgen immer wieder zu Verzögerungen.

„Der Pass“ Staffel 2 startet im Januar 2022 bei Sky

Die zweite Staffel von „Der Pass“ wird acht neue Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 52 Minuten umfassen und ab dem 21. Januar 2022 immer donnerstags in Doppelfolgen bei Sky One laufen. Alternativ ist ein Abruf natürlich auch über Sky Ticket und Sky Q möglich. Erfreulich: On Demand steht ab dem 21. Januar 2022 die komplette Staffel zur Verfügung – auf Wunsch in UHD-Qualität. Man muss also nicht Woche für Woche warten, um eine neue Folge sehen zu können.

Als Drehbuchautoren sind wie schon in den ersten Folgen Cyrill Boss und Philipp Stennert mit von der Partie. Als Kameramann ist wieder Philipp Peschlow Teil des Casts. Und Fans der Serie wird sicherlich auch freuen, dass in den Hauptrollen erneut die akribische Ellie Stocker (Julia Jentsch) und der nicht immer regeltreue Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) als deutsch-österreichisches Ermittlerteam zu sehen sind.

„Die zweite Staffel wird an die Vision und Kraft der ersten anknüpfen, aber auch entschieden anders sein“, verspricht Produzent Quirin Schmidt. Man erzähle einen ganz neuen Täter-Typus, „der seinen krankhaften Trieben folgend zum Mörder wird und aus einem Milieu heraus agiert, in dem die Mächtigen überzeugt sind, die für sie geltenden Regeln selbst zu bestimmen.“ Der nachfolgende, knapp zweiminütige Trailer vermittelt einen ersten Eindruck zu dem neuen Fall.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Spätere Free-TV-Ausstrahlung wahrscheinlich

Wahrscheinlich ist, dass die zweite Staffel zu einem späteren Zeitpunkt auch im Free TV zu sehen ist. Die erste Staffel lief in Deutschland ein knappes Jahr nach der Premiere im Pay TV im ZDF. Die zweite Staffel von „Der Pass“ wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem German Motion Picture Fund (GMPF), dem Fernsehfonds Austria (RTR) sowie dem Land Salzburg.