E-Auto würgt Verbrenner ab: Der nächste Autobauer gibt auf

Wenn es um das E-Auto geht, ist das für Nissan nicht Neues mehr. Der japanische Hersteller ist ein Pionier auf dem Gebiet. Erste Modelle mit vollelektrischem Antrieb aus Japan rollten bereits kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs vom Band. Der Mangel an Erdölreserven führte zur Entwicklung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Die japanische Regierung ermunterte Unternehmen des Landes dazu, Elektroautos zu entwickeln und zu produzieren. Die Tokyo Electric Cars Company war eines davon – ein Vorläufer der Prince Motor Co. Ltd., die sich 1966 mit Nissan zusammenschloss.

Das E-Auto ist die Zukunft

Mit dem Marktstart des Leaf hat Nissan dann vor mehr als zehn Jahren den Durchbruch der Elektromobilität maßgeblich mit eingeleitet. Der Leaf debütierte 2010 und gilt bis heute als erstes E-Auto für den Massenmarkt. Seitdem hat Nissan seinen Wegbereiter schrittweise weiterentwickelt und bis heute weltweit über eine halbe Million Leaf unters Volk gebracht. Doch der Leaf war nur der Anfang sein. In Zukunft, so der Nissan-Plan, wird es nur noch Stromer geben. Gegenüber dem Auto-Magazin Drive haben die Japaner bestätigt, dass man die Entwicklung der Verbrenner komplett eingestellt hat. Das heißt: Eine lange Verbrenner-Ära geht zu Ende.

„Wir investieren nicht in einen neuen Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren, so viel ist sicher, sagte Nissan-Vize-Präsident Francois Bailly gegenüber dem Magazin. „Unsere Zukunft sind Elektrofahrzeuge.“ Aber: Dass Nissan kein Geld mehr in die Entwicklung von Verbrennungsmotoren steckt, schließt nicht aus, dass man weiterhin Benziner und Diesel auf den Markt bringen wird. Nur eben nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Das, was Nissan hier macht, steht in krassem Gegensatz zu Toyota, Mazda und Subaru, die jetzt eine Alternative zum Elektromotor vorgestellt haben.

Autobauer sind sich nicht einig

Als der E-Auto-Bauer im November 2021 seine ehrgeizige fünfjährige Elektrifizierungsstrategie ankündigte, war bereits vieles auf das E-Auto ausgerichtet und der Nissan Leaf allgegenwärtig. Vor Kurzem haben die Japaner angekündigt, bis 2030 über 20 neue elektrifizierte Modelle zu produzieren, von denen 15 vollelektrisch sein werden. Und während Toyota, der Konkurrent aus Japan und zugleich größter Autobauer der Welt warnt, das E-Auto sei nicht die Lösung, steht für Nissan fest: Das Elektroauto ist künftig die einzige Lösung.