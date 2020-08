Unsere Leserwahl ist beendet, das Ergebnis nun fix und hier kommt es: Die beste Streaming-Hardware ist … Der Amazon Fire TV Stick 4K. Vielleicht nicht gerade der überraschendste Sieg der gesamten Leserwahl, aber: Ehre, wem Ehre gebührt.

Fire TV Stick ist der beste Streaming-Stick

Streaming-Gadgets, die deinen Fernseher besser machen, gibt es eine ganze Reihe. Am populärsten ist sicherlich der Fire TV Stick – der Leserwahl-Sieg bestätigt dies scheinbar. Aber Amazons HDMI-Dongle darf hier keinesfalls von einem Selbstläufer ausgehen. Google hat mit dem Chromecast ebenfalls einen HDMI-Stick im Angebot, der seine Fans hat. Der brandneue Mi TV Stick von Xiaomi kam leider ein wenig zu spät für unsere Abstimmung – er könnte das Rennen in Zukunft aber enger gestalten. Aber es gibt auch größere Lösungen – etwa der Apple TV Stick. Und dann versuchen sich auch weitere Hersteller mit eigenen Plattformen an Smart-TV-Erweiterungen per HDMI-Stick, Beispiel bei unserer Leserwahl: Der Magenta TV Stick der Telekom.

Am Ende entschied sich die große Mehrheit, fast 30 Prozent aller Teilnehmer, für den Fire TV Stick von Amazon. Es ist das meist-etablierte und wohl bequemste Streaming-Gadget der Runde. Ein Nimbus, den sich Amazon durch sinnvolle Entwicklung verdient und erarbeitet hat.

→ Hier gibt’s den Leserwahl-Sieger Fire TV Stick 4K bei MediaMarkt

Chromecast, Apple TV und Co.: Hier landet die Konkurrenz

Um die beiden anderen Plätze auf dem Siegertreppchen der Streaming-Sticks gibt es ein enges Rennen. Bei fast 24.000 Teilnehmern an unserer Leserwahl lagen am Ende gerade einmal acht einzelne Stimmen zwischen Platz zwei und drei. Der zweite Platz geht mit 19,48 Prozent an Apple TV; Rang drei sichert sich der Magenta TV Stick der Telekom (19,45 Prozent). Auch der Chromecast Ultra ist hier absolut in Schlagweite. Hier kommt die komplette Rangliste zum Nachlesen:

In den nächsten Tagen und Wochen zeigen wir euch die weiteren Ergebnisse unserer Leserwahl 2020. Es gibt sowohl Überraschungen als auch deutliche (Favoriten-)Siege – wie hier beim Fire TV Stick – und echte Krimis, bei denen am Ende jede einzelne Stimme entscheidend war. Wir bedanken uns bei allen, fast 24.000 Teilnehmern.

In weiteren Artikeln verraten wir, wer das beste Smartphone, der beste Sharing-Anbieter „Kurzstrecke“ und das beste Smart-Home-System geworden ist. Die glücklichen Gewinner des Leserwahl-Gewinnspiels haben wir per E-Mail verständigt – schau also auch mal in deinem Spam-Ordner nach.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.