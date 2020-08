Mehr Datenvolumen, am besten unbegrenzt, viele Extras, maximale Bandbreiten und … ein hoher Preis. Das vereint die Tarife der großen Anbieter, die es in Deutschland gibt. Es geht aber auch erfrischend anders. Freenet Funk hat sich 2019 so zum Beispiel einen Namen gemacht.

Der beste Handy-Tarif ist …

… aber ein anderer: Aldi Talk macht das Rennen bei unserer Leserwahl. Ein klares Produktportfolio, die Einfachheit und Flexibilität des Prepaid-Modells und letztendlich auch der Wiedererkennungswert der großen Marke Aldi samt Kontoauffüllung an der Kasse, haben dem Mobilfunk-Discounter zum Sieg verholfen. Dabei lässt Aldi Talk namhafte Konkurrenz hinter sich, insgesamt war das Rennen um den besten Handy-Tarif aber ziemlich eng.

Übrigens: Aldi Talk gibt’s nicht nur an der Aldi-Kasse, sondern auch online: In dem Shop kannst du Neukunde werden, neue Pakete sichten und buchen oder sogar Smartphones und Co. kaufen.

Hier landen Telekom, Vodafone und Co.

Die Tarifserie von Aldi Talk siegt am Ende mit 16,16 Prozent aller Stimmen. Auf Rang zwei läuft O2 mit den neuen Free-Tarifen der 2020er-Serie mit unbegrenztem Datenvolumen ein (15,65 Prozent). Schaut man auf den hintergründigen Vertragsanbieter, feiert Telefónica hier also den Doppelsieg. Das Treppchen komplettiert die Telekom mit ihrem Unbegrenzt-Tarif MagentaMobil XL (14,57 Prozent).

Aldi Talk – 16,16 Prozent O2 Free Unlimited – 15,65 Prozent Telekom MagentaMobil XL – 14,57 Prozent Congstar Fair Flat – 13,82 Prozent Vodafone CallYa Digital – 13,80 Prozent mobilcom-debitel green LTE – 10,71 Prozent Telekom fraenk – 7,98 Prozent Freenet FUNK – 7,32 Prozent

Interessant ist, dass die neuen und flexiblen App-Tarife – Freenet FUNK und fraenk – es nach anfänglicher Euphorie nicht nachhaltig geschafft haben, sich oben festzusetzen. In unserer Leserwahl reicht es nur zu Platz 7 und 8.

Ein paar Leserwahl-Sieger haben wir schon enthüllt, in den nächsten Tagen geht es aber weiter mit den Gewinnern: Es gibt sowohl Überraschungen als auch deutliche (Favoriten-)Siege und echte Krimis, bei denen am Ende jede einzelne Stimme entscheidend war. Wir bedanken uns bei allen, fast 24.000 Teilnehmern.

