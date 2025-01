Premium-Saugroboter können in ihrer Station mittlerweile bereits einige Aufgaben übernehmen. So laden sich die kleinen Putzhelfer selbst auf, entleeren dabei ebenso den Staubbehälter und trocken teilweise sogar die Wischpads. Eine lästige Aufgabe bleibt aber immer bestehen: das Nachfüllen der Wassertanks. Anders sieht’s beim 3i S10 Ultra Wisch- und Saugroboter aus. Hier kommt jetzt nämlich das weltweit erste Wasserrecycling-System zum Einsatz. Wie genau dieses funktioniert und was das Gerät sonst alles auf dem Kasten hat, erfährst du in diesem Artikel.

3i S10 Ultra – Die smarte Revolution?

3i, bekannt für innovative Ideen in der Smart-Home-Technologie, hat sich für den neuen Saugroboter etwas einfallen lassen, dass wir so noch nicht gesehen haben. Der 3i S10 Ultra bietet nämlich das weltweit erste integrierte System in seiner Absaugstation, um Schmutzwasser zu erneuern. Dadurch sinkt nicht nur der Wasserverbrauch rapide, sondern auch der nötige Aufwand, um den Robo-Sauger zu pflegen. Indem das bereits verwendete Wasser destilliert und anschließend erhitzt wird, erhält das Gerät stetig neues Putzwasser. Der dadurch entstehende Schmutz wird anschließend in einem Staubbehälter aufgefangen.

Als weiteres Highlight bietet der 3i S10 Ultra den „UltraReach Roller Mop“. Hierbei handelt es sich nicht um einen Wischmopp, wie du ihn von anderen Saugrobotern kennst, sondern um eine Wisch-Rolle, durch die ebenso Ecken problemlos erreicht werden sollen. Laut Hersteller sollen somit Ecken und Kanten bis zu 95 Prozent besser gereinigt werden können. Zusätzlich reinigt sich der Roller Mop selbstständig. Durch 12 kleine Löcher wird ständig Frischwasser nachgeliefert und ein Schaber im S10 Ultra entfernt Reste von der Rolle. Insgesamt 330 Umdrehungen pro Minute kommen zustande, wodurch auch härtere Verschmutzungen kein Problem darstellen sollten.

Als Letztes für die smarte Revolution spricht die „DirtScan Cleaning Strategy“. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Reinigungs-KI. Zur Identifikation von verschiedenen Schmutzarten und Hindernissen nutzt der S10 Ultra zum einen grünes Licht und zum anderen eine hochauflösende Kamera. Je nachdem, wie stark eine Stelle gereinigt werden muss, passt der Robo-Sauger seine Saugleistung an. Im Falle eines Flüssigkeitsunfalls soll das Gerät den Saug-Motor ausschalten und den Wasserzufluss anpassen, bis der Bereich wieder völlig streifenfrei glänzt. Die „DirtScan Cleaning Strategy“ verstärkt ebenfalls die Reinigungsleistung automatisch, falls es etwas gröber werden soll.

Der Saugroboter selbst misst gerade einmal 36,7 x 35,9 x 11,2 cm, während die Absaugstation mit einer Höhe von 60,6 cm nicht allzu hoch ausfällt. Doch nicht nur die bereits genannten Features zeichnen den S10 Ultra aus. Eine Saugleistung von 13.000 Pa, eine Anti-Tangle-Bürste und eine lasergestützte LiDAR-Navigation sprechen ebenfalls für ein echtes Premium-Modell. Letztere sorgt dafür, dass selbst Positionsveränderungen von Hindernissen bis zu 1,5 cm erkannt werden, damit der Sauger problemlos durch deine vier Wände gleitet.

In der App kannst du 3D-Karten erstellen, benutzerdefinierte Reinigungs-Modi einrichten und Reinigungsberichte einsehen. Auch No-Go-Zonen oder bestimmte Reinigungsbereiche lassen sich hier einstellen. Der KI-Sprachassistent unterstützt sowohl eine Einbindung mit dem Google Assistant als auch Amazon Alexa. Zusätzlich bietet der 3i S10 Ultra verschiedene Reinigungsmodi, um die Reinigung an die Gegebenheiten in deiner Wohnung zu präzisieren.

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist natürlich auch die passende Absaugstation. Wie es sich für ein echtes Top-Modell gehört, bietet die Basisstation alles, was das Herz begehrt. Neben der bereits erwähnten Altwasseraufbereitung erwarten dich unter anderem eine automatische Reinigung des Wischrollers (inklusive Trocknung durch heiße Luft), verschiedene Filter zur Luftreinigung und natürlich die Auto-Entleerung des Saugers.

Der 3i S10 Ultra: Jetzt mit starkem Rabatt zum Release

Der Premium-Sauger eignet sich hervorragend für alle möglichen Gegebenheiten. Egal, ob hartnäckiger Schmutz oder tägliche Reinigung – der S10 Ultra hält deine Wohnung sauber. Vor allem für Haushalte, die häufig mit kleinen, vom Spielen gezeichneten, Schuhabdrücken oder Kochunfällen klarkommen müssen, ist der Sauger definitiv die richtige Wahl.

Der Gewinner des Red Dot Wards 2024 ist ab sofort im Online-Shop des Herstellers und auf Amazon erhältlich. Derzeit kannst du dir über 20 Prozent Rabatt sichern und zahlst somit noch 1.499,99 Euro, statt des regulären Preises von 1.899,99 Euro. Versandkosten musst du ebenfalls nicht befürchten.