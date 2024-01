Dein Chef will nicht, dass du diese KI kennst

Mehr zur CES 2024 im Podcast

In der aktuellen Folge unseres Podcasts überMORGEN reden wir über und vor allem von der CES. Unsere beiden Redakteure vor Ort geben Einblicke in das Geschehen der Tech-Messe im amerikanischen Las Vegas. Sie geben ihre Einschätzung zu den neuesten Trends, zeigen, worauf wir uns 2024 freuen können und was sie so richtig überzeugt hat. Reinhören lohnt sich.