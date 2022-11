Das wird ein Fest: Der große inside digital Adventskalender 2022 startet

Während es draußen immer ungemütlicher wird, zieht es einen umso mehr in die warme Stube. Denn hier lässt es sich mit einem heißen Kakao im schimmernden Licht der Adventskerzen so richtig gut aushalten. Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Magie und der Erinnerung an Kindheitstage. Als du es kaum erwarten konntest, das nächste Türchen des Adventskalenders zu öffnen und dem großen Weihnachtsfest einen weiteren Tag näherzukommen. Nur noch 24 Tage … Bald ist es endlich so weit.

Freu dich wie ein Kind – mit unserem festlichen Adventskalender

Mit unserem diesjährigen Adventskalender möchten wir dir das magische Gefühl aus deiner Kindheit noch einmal zurückgeben. Deshalb haben wir dir mit viel Liebe zum Detail einen festlichen Kalender zur Verkürzung der kalten Winterzeit gestaltet – wie jedes Jahr mit individuellen Texten hinter jedem Türchen.

Was dich in unserem Adventskalender erwartet? Du kannst dich auf mehr als 24 Technik-Gewinne mit einem Gesamtwert von fast 15.000 Euro freuen. Hinter jedem Türchen wartet mindestens ein Preis auf dich – und an manchen Tagen sogar gleich mehrere. Die Gewinne kommen dabei wieder aus allen möglichen Ecken des digitalen Lifestyles. Vielleicht versteckt sich hier etwas aus dem Bereich Smart Home, vielleicht aus der Kategorie E-Mobilität und womöglich auch aus der Rubrik Entertainment … Wir machen es spannend bis zur letzten Sekunde und verraten dir nicht, was du alles gewinnen kannst.

Eine weitere Überraschung wartet auf dich: Hiermit steigt deine Chance zusätzlich auf einen Advents-Gewinn

In diesem Jahr haben wir uns für unsere treuesten Weggefährten etwas Besonderes ausgedacht. Denn: Beim inside digital Adventskalender 2022 kannst du zusätzlich zu den vielfältigen Geschenken hinter den 24 Türchen noch etwas gewinnen. Mit jedem teilgenommenen Tag sammelst du einen Stempel auf deiner digitalen Stempelkarte. Hast du am Ende 18 von 24 möglichen Stempeln gesammelt, nimmst du zusätzlich an der Verlosung zum Treue-Gewinn teil. Was es zu gewinnen gibt, verraten wir dir erst morgen zum Start unseres winterlichen Kalenders.

Mach also am besten schon gleich am ersten Tag mit, damit du die Chance auf den Treue-Preis nicht verpasst. Melde dich gleich an – wir wünschen dir viel Glück und Freude mit unseren diesjährigen Advents-Überraschungen.