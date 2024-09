Das war’s schon: Apple nimmt iPhones wieder vom Markt

Jahr für Jahr verkauft Apple weltweit mehr als 220 Millionen iPhones. Rund 27 Millionen davon sind 2023 allein in Deutschland über die Ladentheke gegangen. Ja, das iPhone ist hierzulande äußerst beliebt. Das zeigen auch die Verkaufscharts bei Amazon. In der Top 10 der aktuellen Bestseller finden sich derzeit gleich sechs iPhone-Modelle. Und die zigtausend Bewertungen und positiven Rezensionen zeigen: Die Deutschen lieben iPhones. Doch nun nimmt Apple seine Verkaufsschlager vom Markt.

Apple lässt iPhones verschwinden

Die Vorstellung der neuen iPhone-16-Reihe ist noch gar nicht lange her. Erst vergangenen Freitag gingen die Handys in den Verkauf. Und das gut 1.300 Euro teure iPhone 16 Pro schoss sofort auf Platz 1 der Amazon-Bestseller. Auf Platz 5: Das fast 200 Euro günstigere iPhone 15 Pro, das Apple 2023 in den Handel bracht. Doch jetzt nimmt das US-Unternehmen das Smartphone vom Markt. Und auch das iPhone 15 Pro Max können Interessierte nicht mehr kaufen. Und das nur ein Jahr nach Verkaufsstart.

→ Apple AirTag 2 kommt: Das wird er können

Zwar sind das iPhone 15 und 14 weiterhin bei Apple erhältlich. Wer sich aber für die Vorjahresmodelle interessiert, muss sich in Online-Shops wie eben Amazon umsehen. Hier sind die iPhones in Restbeständen noch zu haben. Und mit rund 1.000 Euro ist das iPhone 15 Pro rund 200 Euro günstiger als das Pro-Modell der neuen 16er-Reihe.

Das ist der Grund

Die iPhone-Modelle, die Apple aus seinem Sortiment streicht, sind neben den neuen Smartphones die einzigen älteren Geräte, die per Software-Update die neue KI „Apple Intelligence“ erhalten. Will Apple also bewusst dafür sorgen, dass Käufer für das neue Feature zu den neuen und deutlich teureren iPhone-16-Modellen greifen statt zum Modell aus dem Vorjahr? Eine mögliche Erklärung ist das. Ein Trost für Käufer in Deutschland gibt es aber. Denn: Apple Intelligence ist hierzulande vorerst nicht in deutscher Sprache verfügbar. Und es ist aktuell unbekannt, ob und wann diese Features nach Deutschland kommen.

Jetzt weiterlesen iOS 18: Nachrichten mit Verzögerung abschicken – so gehts