Überraschender Platz 1: Das sind die zehn beliebtesten E-Autos der Deutschen

Jüngst zeigte eine Marktanalyse von PwC, dass deutsche Autobauer auch mit ihren E-Autos im Ausland punkten können. Und das nicht nur innerhalb der EU. Vor allem VW konnte im ersten Halbjahr 2021 viele Elektro-Autos verkaufen. Doch wie sieht es hierzulande aus? Welchen Modellen und Herstellern vertrauen die Deutschen am meisten? Das offenbart ein Blick auf die Neuzulassungen, die das Kraftfahrt-Bundesamt in einer Statistik zusammenfasst. Diese wird jeden Monat veröffentlicht und zeigt nun einen Blick auf den Juli 2021.

Top 10 E-Autos: Diese Modelle lieben die Deutschen

Gemessen an den Neuzulassungen, die hierzulande im Juli beantragt wurden, ist die Top 10 der beliebtesten E-Autos aus Sicht der Hersteller sehr durchmischt. Auffällig ist jedoch: Trotz Tesla, Renault und Co. sind es vor allem deutsche Autobauer, die in der Beliebtestenliste auftauchen. Die unteren drei Ränge eröffnen die Elektrovariante des Fiat 500 (Platz 10), der Opel Corsa-e (Platz 9) und der BMW i3 (Platz 8). Dabei hat vor allem der Fiat 500 den Konkurrenten Mini aus den Top 10 vertrieben – obwohl er mit fast 30.000 Euro kein Schnäppchen ist. Der Opel e-Corsa und der BMW i3 gehören trotz Auslaufplänen und recht hohen Preisen ebenfalls zu jenen Modellen, denen die deutschen die Stange halten. Während der e-Corsa 916 Mal verkauft wurde, entschieden sich über 700 Menschen für das E-Auto von BMW.

Das Mittelfeld der Top 10 wird von VW und seinem ID.4 (Platz 7) eröffnet. Auf Platz 6 folgt der Smart Fortwo, darauf der Renault Zoe (Platz 5) sowie der Hyundai Kona Elektro (Platz 4). Während der VW ID.4 vor allem als Raumwunder gilt, kann sich der Kleinstwagen von Smart ebenfalls in den Bestsellerlisten im Juli halten. Renault ist mit dem Modell Zoe der einzig vertretene Franzose, der jedoch im Vergleich hinter der Konkurrenz zurückfällt. Der Hyundai Kona Elektro ging indes 1.267 Mal über die Theke und ist auch als Hybrid-Modell oder Verbrenner zu kaufen.

Wer heute nur in erster Linie Tesla mit E-Autos in Verbindung bringt, wird enttäuscht. Das Unternehmen von Elon Musk schafft es mit dem Model 3 zwar noch in die Top 3, landet aber auch auf dem dritten Platz. Trotz dessen wurde das E-Auto im Juli nur 489 Mal als Neuzulassung registriert. Da macht der VW ID.3 (Platz 2) Tesla deutlich mehr Konkurrenz und verzeichnet 2.180 verkaufte Modelle. Im Juni waren es allerdings noch ein wenig mehr.

Vergiss Tesla: Das ist der Favorit in Deutschland

Trotz der marginal gesunkenen Zahlen des VW ID.3 braucht der Konzern aus Wolfsburg sich nicht zu grämen: An der Spitze der Top 10 steht im Juli der VW e-up. Bei diesem E-Auto handelt es sich ebenfalls um einen Kleinwagen, der laut VW eigentlich auslaufen soll. Langfristig will VW den e-up durch ein neues elektrisches Modell ersetzen. Bis dahin zieht es Kunden aber weiterhin zu dem E-Auto: Im Juli gab es 2.566 Neuzulassungen.

Damit schwankt die Top 10 im Vergleich zum Juni nur leicht: Tesla konnte sich im vergangenen Monat noch Platz 1 sichern, der VW e-up landete auf Platz 2. Dicht gefolgt vom VW ID.3 und dem Renault Zoe.