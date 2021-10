Das sind die besten Kids-Games, die jetzt auf den Markt kommen

Nikelodeon All-Star Brawl

Besonders für die Konsolen-Besitzer ist “Nikelodeon All-Star Brawl” eine tolle Option. Egal, ob auf der familienfreundlichen Nintendo Switch, den Playstation-Konsolen, der Xbox Series X/S oder auch auf dem PC – bekannte Charaktere zahlreicher Serien des Kinderkanals Nickelodeon werden in diesem Kids-Game zum Leben erweckt. Dabei dürfen klassische Charaktere wie Spongebob und Patrick, die Teenage Mutant Ninja Turtels oder Avatar nicht fehlen. Eine große Vertrautheit erzeugt das softe Battle Game im Stil von “Smash Bros Ultimate”. Jeder Charakter zeichnet sich durch eine individuelle Kampftechnik aus, die zu seinem Wesen passt und ermöglicht dir so die Chance auf den Sieg. In 20 Arenen können bis zu vier Spieler gegeneinander antreten. Ab dem 5. Oktober ist es im Handel erhältlich.

Super Monkey Ball: Banana Mania

Ebenfalls ab dem 5. Oktober erreicht den deutschen Gaming-Markt “Super Monkey Ball: Banana Mania”. Das witzige Affenspiel erinnert entfernt an Sonic. Dein Ziel ist es dich durch über 300 Level zu rollen und dabei, wie sollte es anders sein, deine Bananen vom verrückten Dr. Bad-Boon zurückzuholen. Dieser versucht verzweifelt Jungle Island zu zerstören, was Affe AiAi und sein Team natürlich nicht zulassen können. Neben diesen Leveln warten zwölf weitere Minigames wie beispielsweise Fußball, Baseball oder Bowling auf dich. Für alle gängigen Konsolen und den PC ist das Kids-Game erhältlich.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Das nächste Kids-Game ist ein Abenteuer-RPG, das mit seiner bezaubernden Animation überzeugt. Inspiriert von heutigen Cartoons musst du in “Rainbow Billy” wilde Lebewesen fangen. Es liegt an dir diese fantastische Welt erneut mit Farbe und Leben zu füllen. Zusammen mit deinen Freunden, die du auf deiner Reise kennenlernst, wirst du Rätsel lösen und neue Landschaften entdecken. Zusammen mit einem zuckersüßen Soundtrack ist das Game für die Switch, Playstation und Xbox sowie dem PC ab dem 5. Oktober zu haben.

Night Reverie

“Night Reverie” lässt den Oldschool Pixel Style wieder aufleben und überzeugt mit seinem süßen und doch schaurigen Design. Das verwöhnte Kinderauge, dass im Gegensatz zu alteingesessen Gamern bereits ausschließlich HD Qualität gewohnt ist, wird hier mit Sicherheit skeptisch dreinblicken. Allerdings solltet ihr dem Game in jedem Fall eine Chance geben. In einem traumähnlichen Zustand erkundest du dein plötzlich fremd wirkendes Zuhause. Dort wirst du auf merkwürdige Wesen treffen, die du davor mit Sicherheit noch nicht gesehen hast. Auf deiner Erkundung durch diese fremde Welt gibt es zahlreiche anspruchsvolle Puzzle zu lösen, um dabei letztlich dem Geheimnis des Hauses auf den Grund zu gehen. Obwohl das Kids-Game eine schaurig-schöne Atmosphäre hat und so besonders zu Halloween wie gerufen kommt, ist es dennoch auch für die Kleinen geeignet und kein Grund für schlaflose Nächte. Ab dem 8. Oktober ist es für den PC auf Steam erhältlich.

Mario Party Superstars – Kids-Game für die ganze Familie

Ein tolles Game für die ganze Familie ist außerdem “Mario Party Superstars”. Mit dem Nintendo Switch Klassiker wird jeder noch so graue Abend zu einem tollen Spielerlebnis. Nähere Informationen findet ihr dazu in unserem separaten Artikel zum Game.

In „Mario Party Superstars“ kannst du dich erneut in den Spielspaß im „Mario-Universum“ stürzen.

Das waren unsere top Favoriten für Spiele, die besonders deinen Sprösslingen gefallen könnten. Natürlich ist bei keinem ausgeschlossen, dass sie sich auch für eine ältere Zielgruppe eignen. Potenzial für ein paar spannende Stunden bieten sie nämlich für jeden.