Das sind die 10 beliebtesten Filme 2020 bei Amazon, Netflix und Co.

Aufgrund der Corona-Pandemie war das vergangene Jahr eher keines, in dem man Filme im Kino geschaut hat. Davon profitierten Streaming-Anbieter wie Amazon und Netflix. Die Filmsuchmaschine JustWatch hat nun eine Top 10 der deutschen Streaming Charts veröffentlicht. Sie zeigt, welche Filme 2020 bei Amazon Prime Video, Netflix und Co. am häufigsten angesehen wurden. Eine Überraschung direkt zu Beginn: Auf Platz 9 befindet sich ein Thriller, der bereits 2011 in die Kinos kam: Contagion. Der Film, dessen Titel ins Deutsche übersetzt „Ansteckung“ bedeutet, thematisiert eine Pandemie eines tödlichen Virus.

Der beliebteste Film des Jahres 2020

Auf Platz 1 der Hitliste: Parasite. Seit Mitte 2020 ist der Film kostenlos bei Amazon zu sehen – vorausgesetzt, du hast ein Prime-Abo. Parasite war die Überraschung bei der Oscar-Verleihung 2020. Die Mischung aus rabenschwarzer Tragikomödie und einer perversen Thillerfarce gewann gleich vier Oscars – darunter den, für den besten Film des Jahres. Kein Wunder also, dass ihn so viele Menschen sehen wollten.

→ Top 20: Das sind die besten Filme aller Zeiten

Der Film ist lustig und dramatisch zugleich und eine klare Empfehlung. Er handelt von einer Familie aus armen Verhältnissen, die in einem vornehmen Haushalt anheuert und sich dort einnistet. Doch was dann folgt, stellt alles in den Schatten. Lass dich überraschen und schau dir den Trailer als Vorgeschmack an.

Das sind die meistgestreamten Filme bei Amazon, Netflix und Co.

Neben Parasite und Contagion haben es vor allem Action-Filme in die Top 10 der beliebtesten Filme 2020 geschafft. Gleich vier davon können Amazon-Prime-Abonnenten aktuell kostenlos sehen. Hier sind die meistgestreamten Filme. Mit einem Klick auf den Titel kannst du dir den Trailer ansehen.

Jetzt weiterlesen Beste Filme 2019: Diese 10 musst du gesehen haben

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.