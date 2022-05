„Das Kabelnetz ist weitgehend ausgebaut“ - Telekom bei Glasfaser auf dem Vormarsch

35,8 Millionen gigabitfähige Anschlüsse wird es diesen Sommer in Deutschland geben. Das geht zurück auf die Schätzung einer Marktstudie des VATM zusammen mit der Firma Dialog Consult und dem Telekommunikationsexperten Professor Dr. Torsten J. Gerpott. Diese Zahl setzt sich zusammen aus Anschlüssen, die per DOCSIS 3.1 – also einem Kabelanschluss – und per Glasfaser realisiert werden können. „Das bedeutet aber nicht, dass wir nur noch etwas mehr als 5 Millionen Haushalte in Deutschland vor uns haben“, sagt Gerpott mit Blick auf knapp 42 Millionen Haushalte in Deutschland. Denn viele Haushalte haben gleichzeitig Zugriff auf echte Glasfaser-Anschlüsse – aber auch auf Kabel.

Gerpott wagte bei der Vorstellung einen tiefen Blick in die Zahlen. So sei die Zahl der gigabitfähigen Anschlüsse in nur sechs Monaten seit Ende des Jahres um 1,8 Millionen Anschlüsse gestiegen. Doch längst nicht alle Kunden nutzen diese Infrastruktur. Gerade einmal 34,4 Prozent der Kunden nutzen einen Glasfaser-Anschluss oder einen gigabitfähigen Kabelanschluss – unabhängig von der Bandbreite.

Auffällig: Beim Kabelnetz lassen sich gemäß der Marktstudie kaum noch Zuwächse verbuchen. „Das Netz ist weitgehend ausgebaut“, so Gerpott. Nur noch 100.000 Anschlüsse seinen in den vergangenen sechs Monaten neu ertüchtigt worden. Insgesamt sind es nun 25,7 Millionen Haushalte, die technisch einen Anschluss mit Gigabit-Downstream beim Kabelanbieter buchen können. Erstaunlich auch: Auch die Nachfrage stagniert und bleibt bei einer Buchungsquote von 35,4 Prozent annähernd konstant. Nur 0,2 Prozentpunkte liegt der aktuelle Wert der aktiven Anschlüsse über dem letzten Wert von Ende 2021. Angesichts von Preisen weit unter 40 Euro für einen Anschluss mit 1 Gbit/s ist das erstaunlich.

Ein rasantes Wachstum ist bei den Glasfaseranschlüssen zu erkennen. Hier sind bereits 10,1 Millionen Anschlüsse, bei denen das Glasfaserkabel mindestens bis ins Gebäude – oder aber bis in die Wohnung – geht. Erstmals knackt Deutschland damit die 10-Millionen-Grenze – dank eines beachtlichen Wachstums von 20,2 Prozent oder 1,7 Millionen möglichen Anschlüssen in nur sechs Monaten. Auch die Zahl der gebuchten Anschlüsse (unabhängig von der Bandbreite) stieg um 23,1 Prozent auf 3,2 Millionen.

Telekom baut Glasfaser-Netz rasant aus…

Dabei fällt auf: Die Deutsche Telekom tritt beim Glasfaserausbau aufs Gas. Sie kommt inzwischen auf 4,2 Millionen mögliche Glasfaseranschlüsse (3,4 Millionen Ende 2021), die Wettbewerber liegen bei 5,9 Millionen Leitungen (5 Millionen Ende 2021). Prozentual hat die Telekom somit mehr Glasfaseranschlüsse in den vergangenen Monaten realisiert als alle Wettbewerber zusammen. Die Telekom hatte zuletzt angekündigt, dass sie in Zukunft mehr Glasfaseranschlüsse bauen wird, als ursprünglich geplant.

„Nachdem der Druck durch den Wettbewerb weiter gewachsen ist, setzt die Telekom nun deutlich auf den Bau von FTTB/H“, sagt Gerpott. „Dabei muss die Telekom aber fair `spielen´ und nicht auf Überbau oder strategische Mitverlegung setzen, die den Ausbau auf dem Land oft verzögert oder wirtschaftlich ganz unmöglich macht. Wir müssen miteinander und nicht gegeneinander bauen“, mahnt VATM-Präsident Zimmer bei der Vorstellung der Studie auf der Branchenmesse Anga Com in Köln.

… aber wird es nicht los

Allerdings: Bei den tatsächlich genutzten Anschlüssen kommt die Telekom nicht vom Fleck. Die sogenannte Take-up-Rate sank sogar, während sie bei den Wettbewerbern stieg. Zu erklären ist das möglicherweise damit, dass viele Wettbewerber dort Glasfasernetze errichten, wo es wenig oder gar keine Alternativen gibt, während die Telekom sich darauf konzentriert, ihre VDSL-Netze in Glasfaser zu überführen. In diesen Regionen nutzen die Kunden aber oftmals weiter VDSL oder das parallel vorhandene Kabelnetz.

Wie eingangs erwähnt: 35,8 Millionen gigabitfähige Anschlüsse bedeutet nicht, dass nur noch ein kleiner Teil der Haushalte erschlossen werden muss. Tatsächlich gibt es eine Schnittmenge von etwa 5,3 Millionen Haushalten, die sowohl Glasfaser als auch Gigabit per Kabel buchen könnten. Im Umkehrschluss heißt das, dass aktuell 72,8 Prozent aller Haushalte (30,5 Millionen) mindestens eine gigabitfähige Infrastruktur im Haus liegen haben.

So geht es mit dem Gigabit-Ausbau weiter

Gerpott geht bei seiner Prognose davon aus, dass bis Ende 2022 durch den weiteren Ausbau mit Glasfaser etwa 38 Millionen Anschlüsse gigabitfähig sein werden. Das seien am Ende 90 Prozent der privaten Haushalte. Die Glasfaseranschlüsse werden die 12 Millionen-Schwelle überschreiten. Für Ende 2025 geht Gerpott davon aus, dass es eine Glasfaser-Versorgungsquote von mindestens 50 Prozent geben wird.