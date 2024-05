WhatsApp hat so gut wie jeder in Deutschland auf dem Handy installiert. Doch die wenigsten kennen alle Funktionen des beliebten Messengers. Und nun kommt eine weitere dazu. Man kann nämlich ganz einfach riesige Emojis an seine Kontakte schicken – und das funktioniert ohne Umwege, andere Apps zu installieren und schneller, als mancher denkt.

Riesen-Emojis bei WhatsApp verschicken

Wer eine Nachricht eines Kontaktes bei WhatsApp beantworten will, kann das nicht nur mit Text, Foto oder Sprachnachricht machen. Unlängst hat der Messenger Reaktionen eingeführt. Tippt man eine Nachricht an und hält sie gedrückt, erschein eine Reihe von Emojis. Nachdem man einen ausgewählt hat, klebt er an der Nachricht des Kontaktes. Man kann aber auch einfach ein Emoji als Nachricht schicken. Dieser erscheint ohne weiteren Text etwas größer im Chat-Verlauf bei WhatsApp. Bei einem Herz als Emoji ist das anders. Dieses erscheint groß im Chat und pulsiert sogar. Doch das, was mit dem Herz funktioniert, geht auch mit allen anderen Emojis.

Wer ein iPhone hat, tippt dazu auf der Tastatur das Emoji-Icon an. Anschließend erscheint die gesamte Emoji-Liste. So weit dürfte das jedem WhatsApp-Nutzer klar sein. Tippt man nun ein Emoji an, hält ihn gedrückt und zieht ihn in den Chat-Verlauf hoch, kann man ihn als Sticker und damit als Riesen-Emoji versenden. Auf Handys mit Android funktioniert das etwas anders.

So geht es auf Android-Smartphones

Einen Emoji festhalten und hochziehen geht hier leider nicht. Stattdessen muss man die Google-Tastatur Gboard installiert haben. Wer sie nicht standardmäßig installiert haben sollte, kann sie kostenlos im Play Store herunterladen. Tippt man nun auf die Emoji-Taste in der Tastatur und anschließend ein bestimmtes Emoji an, werden ganz oben eine ganze Reihe von riesigen Emoji-Stickern angezeigt. Wer eines dieser Emojis antippt, verschickt es umgehend per WhatsApp an seinen Kontakt.

Übrigens: WhatsApp arbeitet gerade daran, dass alle große Emojis – nicht nur das Herz – animiert im Chat dargestellt werden. Wann die neue Funktion aber ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Und während wir auf dieses Feature warten: Hast du diese neue Funktion schon mal bei WhatsApp ausprobiert?