Das Handy als Bank: Smartphone-Banken mit Girokonto im Vergleich

Die Grenzen zwischen einem zumeist oft Girokonto bei einer Direktbank und einem kostenlosen Smartphone-Konto sind fließend. Vereinfacht ausgedrückt, bieten Direkt- beziehungsweise Online-Banken inzwischen auch Apps an, die in ihrem Funktionsumfang zwar immer besser werden. Im Kern bleibt die Bank aber auf den Web-Browser fokussiert. Umgekehrt ist es bei den Handy-Banken: Der Erstkontakt mit dir als Kunden und die Hauptabwicklung erfolgt über die App. Einige Funktionen lassen sich aber bei den meisten Handy-Banken auch über einen Browser erledigen.

Grundsätzlich bieten aber beide Banken-Arten das Gleiche: ein Girokonto, kein Filialnetz, Kreditkarte, App und Bargeldauszahlung sowie teilweise auch Bargeldeinzahlung. Schwieriger wird es, wenn der Kunde Ansprüche wie einen Immobilienkredit hat. Hier sind die Online-Banken wie die DKB, comdirect, ING oder 1822direkt deutlich im Vorteil, denn reine Online-Banken bieten höchstens Dispo-Kredite oder Mikro-Kredite an. In unserem Überblick soll es aber explizit nicht um Direktbanken, die auch Banking-Apps haben, gehen.

Nicht zu verwechseln sind Smartphone-Banken übrigens mit Google Pay oder Apple Pay. Hier bezahlst du zwar mit dem Smartphone, doch letztlich findet die Transaktion bei einer bestehenden Bank statt und nicht etwa bei Google oder Apple selbst. Auch einige der hier vorgestellten Smartphone-Banken sind Partner von Google oder Apple.

Was sind die Vorteile eines Smartphone-Kontos?

Die Handy-Banken sind zumeist kostenlos – zumindest in der Grundversion. Ein kostenloses Girokonto ist einer der größten Vorteile gegenüber Filialbanken, bei denen es kostenlose Konten faktisch nicht mehr gibt. Direktbanken knüpfen die Gebührenfreiheit zunehmend an den Geldeingang.

Die Smartphone-Banken sprechen die Kunden dort an, wo man sie am ehesten erreichen: auf dem Handy. Alles, was es zwischen Bank und Kunde zu klären gibt, lässt sich per Bank-App realisieren. Das beginnt bei der Eröffnung des Kontos, erstreckt sich über Überweisungen und das Sperren von Kreditkarten bis hin zum Klein-Kredit. Es gibt keinen Papierkram, der Gang zur Postfiliale oder gar zum Bankschalter entfällt ebenso. So erfolgt beispielsweise auch die Anmeldung rein digital. Zur Identitätsprüfung für das mobile Konto dient ein Videochat.

Welche Handy-Banken gibt es und wer steckt dahinter?

Eine ultimative Liste der Smartphone-Banken ist kaum möglich, da sich aus dem Ausland immer wieder neue Banken auf dem deutschen Markt ansiedeln. Aufgrund der technischen und rechtlichen Möglichkeiten ist das auch kein Problem. Wir beschränken uns daher darauf, dir die bekanntesten oder interessantesten Smartphone-Banken und -Marken an dieser Stelle vorzustellen. Das sind N26, 1822mobile, revolut und Tomorrow.

Die Banken werben damit, dass die Konten in nur wenigen Minuten eröffnet sind. Möglich wird das durch einen Videochat mit der Bank oder einer Zertifizierungsstelle. Bei letzterer muss man den Personalausweis per Video vorgelegen. Danach ist zwar das Konto eingerichtet, der Nutzer hat jedoch noch keine Bankkarte und keine Kreditkarte, kann also kaum damit im Geschäft zahlen. Immerhin ist die neue Bankverbindung schon mal bekannt und kann auch für Überweisungen genutzt werden. Weiterer Vorteil der Online-Eröffnung: Papierkram gibt es nicht.

Dadurch, dass die Banken sich komplett darauf konzentrieren, per Handy perfekt zu funktionieren, sind die Apps gut strukturiert aufgebaut und funktional. So bieten die Banken beispielsweise teils automatische, teils manuelle Gruppierungen von Einnahmen und Ausgaben an. So weiß der Bankkunde auf einen Blick, welche Finanzmittel er pro Monat für Lebensmittel, Vergnügen oder Miete ausgibt. Gerade für die jüngere Zielgruppe kann das ein gutes Werkzeug sein, um zu lernen, wie man mit Geld umgeht.

Was sind die Nachteile vom Girokonto auf dem Smartphone?

Je nach Anforderung eines Bankkunden kann das Mobile Banking auch Nachteile haben – beispielsweise dann, wenn der Kredit einmal etwas größer sein muss oder eine Immobilienfinanzierung ansteht. Das nämlich können die Handy-Banken in der Regel nicht leisten. Normale Verbraucherkredite über einige tausend Euro gehören aber mittlerweile zum guten Ton der Smartphone-Banken. Eine Depot-Eröffnung gestaltet sich bei einer Smartphone-Bank wiederum schwierig. Und in der Natur der Sache liegt es auch, dass Kunden keinen persönlichen Ansprechpartner bekommen und der persönliche Kontakt folglich fehlt.

Weitere Nachteile sind vor allem vom individuellen Bedarf der Nutzer abhängig. Ein Beispiel: Bei N26 bekommen die Kunden eine Mastercard und auf Nachfrage eine Maestrocard. Es gibt aber Restaurants und Geschäfte, die nur die Girocard (eher als EC-Karte bekannt) akzeptieren. Bei anderen Banken ist die Girocard-Funktion auf der Maestro-Karte zu finden. Bei N26 gibt es hingegen keine Unterstützung der Girocard. Unter Umständen kann der N26-Kunde also seine Rechnung nicht bezahlen, obwohl das Restaurant Kartenzahlung anbietet. Das ist vergleichbar mit einem Restaurant, das nur Visa und Mastercard akzeptiert, du nutzt aber American Express.

Welche Kosten entstehen bei einer Handy-Bank?

Wie bereits erwähnt, sind die Leistungen der Handy-Banken in der Grundversion zumiest kostenlos. Doch bei allen Banken musst du als Verbraucher darauf achten, ob bei einer verstärkten Nutzung nicht doch Gebühren anfallen können. Das kann zum Beispiel bei der Bargeld-Abhebung am Automaten der Fall sein. Wer häufiger als drei oder fünf Mal im Monat Geld aus dem Automaten zieht, muss in der Regel dafür zahlen.

Eines der teuersten Konten ist ebenfalls bei N26 zu finden. 16,90 Euro monatlich sollen Kunden für N26 Metal zahlen. Dafür soll es einen bevorzugten Kundendienst, Partnerangebote, Versicherungen und kostenlose Abhebungen in Fremdwährung geben. Einzigartig ist aber sicher die im Tarif enthaltene Metall-Kreditkarte. Für Freiberufler und Geschäftskunden gibt es außerdem das kostenlose Konto N26 Business, bei dem auf alle Einkäufe mit der N26 Business Mastercard 0,1 % Cashback am Quartalsende gut geschrieben werden.

Weitere typische Beschränkungen sind bei einigen Banken übrigens bei den Überweisungen zu finden. Vereinzelt gibt es maximale Beträge pro Monat oder eine maximale Anzahl an Transaktionen, die pro Monat kostenlos sind. Aufmerksam sein solltest du bei einer Handy-Bank vor allem bei den Kosten für Dispo- oder Mikrokredite. Diese können unverhältnismäßig hoch sein. Vor dem Abschluss und der Nutzung empfiehlt es sich, bei der jeweiligen Bank das Preisverzeichnis einmal zu prüfen.

Handy-Banken: Die wichtigsten Infos im direkten Vergleich

Stand: 12.01.2023 N26 1822mobile revolut Tomorrow Kosten/Monat kostenlos kostenlos ab 1 Cent Geldeingang/Monat, sonst 1,90 Euro kostenlos 3 Euro / Monat Kreditkarte Mastercard Debitkarte (physische Karte einmalig 10 Euro) Visa Visa oder Mastercard Kostenlose Visa-Debitkarte Maestro-Card optional nein optional nein Girocard nein ja, 6 Euro im Jahr nein nein Kostenlos Geld abheben (Geldautomat) Bis zu 3 x Monat in Deutschland an Sparkassen- Automaten : 4 x Monat, danach 2 Euro 200 Euro pro Monat nein, 2 Euro pro Abhebung weltweit Geld abheben (Supermarkt) ja, im Supermarkt etc. für 1,5 % mit Girocard bei Einkauf und Angebot des Marktes nein Ja, über App bei dm, Rewe, Penny, etc., 2 Euro pro Abhebung Geld einzahlen ja, im Supermarkt etc. für 1,5 % nur an den Kassen der Frankfurter Sparkasse, kostenlos nein Ja, über App bei dm, Rewe, Penny, etc, 2 Euro pro Einzahlunghebung Dispo-Kosten 8,9 Prozent über EZB-Zinsatz 8,29 Prozent - - Online-Banking (Web) ja ja nein nein hier Konto eröffnen hier Konto eröffnen hier Konto eröffnen hier Konto eröffnen