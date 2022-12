Das Ende der Energiesparlampe naht: Das solltest du jetzt beachten

Wie einst für altmodische Glühbirnen naht nun das Ende für Energiesparlampen. Ab Februar 2023 werden die Leuchtmittel nicht mehr länger hergestellt. Einzig bestehende Restposten können dann noch erhältlich sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass Räume künftig dunkel bleiben müssen. LED-Leuchtmittel haben Energiesparlampen vielerorts schon ersetzt.

Das Ende der Energiesparlampe – ausgedient und ausgeleuchtet

Ab Februar 2023 werden Energiesparlampen nicht mehr länger produziert. Lediglich Restbestände können dann noch in Läden gekauft werden. Eine Bevorratung der Leuchtmittel bietet sich jedoch nicht an. Energiesparlampen werden mit giftigem Quecksilber gefüllt, das in die Raumluft gelangen kann, wenn die Lampen zerbrechen. Aus diesem Grund heraus dürfen die Lampen auch im Gegensatz zu Halogenlampen nicht im Restmüll zu Hause entsorgt werden. Stattdessen musst du sie bei Elektrogerätesammlungen entsorgen. Das kann bei kommunalen Sammelstellen wie Wertstoffhöfen geschehen oder bei größerem Sammelbehälter bei Elektromärkten, die auch kleinere Elektrogeräte sammeln.

Im Spätsommer 2023 sollen auch Leuchtstofflampen in Röhrenform, wie man sie von den Sockeltypen T5 und T8 kennt, sowie Hochvolt-Halogenlampen nachfolgen. Aufgrund der unnötig hohen Energiekosten von Halogenlampen sind diese heutzutage selten verbaut, doch finden sie sich noch in veralteten Lampen, insbesondere bei Deckenflutlichtern. Der Nachkauf von Energiesparlampen oder Halogenlampen lohnt sich also längst nicht mehr. Sollte eines der älteren Leuchtmittel noch in deinen Lampen integriert sein, wäre jetzt eine gute Gelegenheit über einen Austausch nachzudenken. Speziell in der Vorweihnachtszeit locken viele Händler mit Rabattangeboten, sodass auch LED-Leuchtmittel immer wieder von Rabattaktionen betroffen sind.

Das Ende der Energiesparlampe kommt keineswegs überraschend. Bereits jetzt wurde das Leuchtmittel von zahlreichen LED-Alternativen auf dem Markt verdrängt. LED-Leuchtmittel sind in verschiedenen Sockelarten erhältlich, sodass sie sich hervorragend zum Austausch von Energiesparlampen anbieten. Im Gegensatz zu Energiesparlampen findet sich in LED-Leuchtmitteln kein umweltschädliches Quecksilber. Zudem verbrauchen sie weniger Energie als Energiesparlampen oder Halogenlampen.

Energiesparlampen und LED-Leuchtmittel im Verbrauchsvergleich

Angesichts der unterschiedlichen Verbrauchswerte verwundert es nicht, dass die LED-Leuchtmittel der Energiesparlampe längst erfolgreich verdrängen. Im Vergleich zu alten Glühbirnen verdienten sich Energiesparlampen ihren Namen. Im Verhältnis benötigten sie ungefähr 80 Prozent weniger Strom und konnten dafür zehnmal so lange genutzt werden. Energiesparlampen benötigten lediglich 6 bis 15 Watt, um die gleiche Leistung wie eine Glühbirne von 30 bis 75 Watt zu bringen. Heutige LED-Lampen benötigen hierfür nur lediglich 2 bis 7 Watt, um ein ähnliches Ergebnis zu liefern. Die heutzutage verbreitetsten Sockel für LED-Lampen stellen GU10, E27 und E14 dar. In der Lebensdauer unterscheiden sich LED-Leuchtmittel und Energiesparlampen nur geringfügig. So lassen sich in beiden Lampenkategorien zahlreiche Modelle mit einer Lebensdauer von durchschnittlich 15.000 Betriebsstunden finden.