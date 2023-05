Das beste Rollenspiel aller Zeiten ist nur für kurze Zeit kostenlos

Nur noch bis zum 1. Juni 2023 kannst du dir im Epic Games Store „Fallout: New Vegas – Ultimate Edition“ kostenlos sichern. Es handelt sich dabei um die PC-Vollversion des genialen RPGs, welches zu den besten seiner Art gehört. Sicherst du dir das Spiel während das Angebot läuft, dann gehört es auch nach Ende des Angebots permanent dir.

Fallout: New Vegas kostenlos im Epic Games Store

Fallout: New Vegas ist laut vielen Spielern das beste Fallout-Spiel. Als Kurier tauchst du in die Welt des post-apokalyptischen Las Vegas ein, doch eine scheinbar einfache Lieferung geht schief. Auf der Suche nach Antworten stößt du auf eine Verschwörung, die das Schicksal der gesamten Gegend für immer verändert. Auf welche Seite wirst du dich stellen? Von deiner Entscheidung hängt ab, wie der Kampf um New Vegas endet und unter wessen Herrschaft die Bewohner des Landes fortan leben.

Es handelt sich bei dem kostenlosen Spiel im Epic Games Store um die Ultimate Edition von Fallout: New Vegas. Du erhältst hier also nicht nur das Grundspiel, sondern kannst dich ebenfalls über sämtliche DLCs freuen. „Dead Money“, „Honest Hearts“, „Old World Blues“ und „Lonesome Road“ sind im Angebot enthalten. Auch die beiden Add-Ons „Courier’s Stash“ und „Gun Runners‘ Arsenal“ sind enthalten. Sie bieten dir jede Menge neue Waffen, Munition und Rezepte, die es zu erkunden gilt.

In „Fallout: New Vegas“ erkundest du die zerstörte Mojave Wüste.

Nächste Woche im Angebot: Ein geheimnisvolles Spiel

Nächste Woche gibt es wieder ein geheimnisvolles Spiel, das du dir kostenlos sichern kannst. Um welches Spiel es sich genau handelt, ist noch nicht bekannt. Doch vermutlich wird es wieder ein qualitativ hochwertiges Spiel sein. Das geheimnisvolle Spiel wird am 1. Juni offenbart und bleibt dann wieder eine Woche lang im Angebot. Nach zwei Spielen wie „Death Stranding“ und „Fallout: New Vegas“ scheint es, als würde der Epic Games Store aktuell nur so mit erstklassigen Spielen um sich schmeißen. Ob sich dieser Trend wohl nächste Woche fortsetzen wird?