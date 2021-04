Der Apfelplausch-Podcast ist ein Apple– und Technik-Podcast von Roman van Genabith und Lukas Gehrer. Jeden Donnerstag Abend diskutieren die beiden über die neuesten Ankündigungen und die heißesten Gerüchte aus der Apple-Welt.

In der dieswöchigen Ausgabe war ich als Apple-Experte von inside digital zu Gast. Zusammen mit meinen beiden Journalistenkollegen sprechen wir über das Apple Frühlingsevent und alle neu vorgestellten Produkte. Dabei gehen wir auch auf Details ein, die Apple uns während der Präsentation nicht erzählt hat und teilen unsere Meinungen zu den neuen Produkten.

Apfelplausch 189: Die Themen im Überblick

00:00:00: Intro und unser heutiger Gast Timo Brauer

Intro und unser heutiger Gast Timo Brauer 00:04:30: Apple Event: Der Stil und was uns allgemein auffiel

Apple Event: Der Stil und was uns allgemein auffiel 00:12:45: News zu Apple TV+, Apple Card und die neuen Podcast-Abos

News zu Apple TV+, Apple Card und die neuen Podcast-Abos 00:29:00: Die AirTags sind da: Alle Infos und unsere Meinung

Die AirTags sind da: Alle Infos und unsere Meinung 00:53:30: Neues Apple TV + Fernbedienung: Wirklich besser?

Neues Apple TV + Fernbedienung: Wirklich besser? 01:06:30: Der neue iMac mit M1: Design, Funktionen und unsere Meinung

Der neue iMac mit M1: Design, Funktionen und unsere Meinung 01:37:40: iPad Pro mit M1: Funktionen und Zukunft des iPads

iPad Pro mit M1: Funktionen und Zukunft des iPads 02:11:30: AirPods 3, iPad mini und größerer iMac

Das war das Apple Frühlings-Event 2021

Apples erstes Event im Jahr 2021 war vollgepackt mit neuen Produkten. Den Einstieg machte eine etwas unerwartete Ankündigung: Ein neues iPhone – oder zumindest eine neue Farbe. Das iPhone 12 und iPhone 12 mini sind jetzt auch in Lila erhältlich. Weiter ging es mit den lange erwarteten Airtags – Apples Bluetooth-Tracker für Schlüssel, Rucksäcke, Koffer und vieles mehr. So wie einem neuen Apple TV mit überarbeiteter Fernbedienung. Mehr dazu findet ihr in unserem Artikel zum Apple-Event.

Anschließend folgte mein persönliches Highlight der Apple-Keynote: Ein neuer iMac in neuem Design, bunten Farben und dem Apple M1-Chip. Warum es mir gerade der neue iMac besonders angetan hat, verrate ich im Podcast. Alle Infos und Bilder vom iMac 2021 haben wir dir in dieser News zusammengestellt.

Zu guter Letzt gab es eine Neuauflage von Apples Profi-Tablet zu sehen. Das iPad Pro 2021 bekommt erstmals einen Mac-Prozessor verpasst und setzt auf eine neue Display-Technologie. Dazu gibt es erstmals 5G und eSIM-Support, mehr Speicherplatz und vieles mehr.