Corona: Wie gefährlich sind E-Scooter und Carsharing-Dienste?

Nicht grundlos hat die Regierung einen erneuten Lockdown eingeläutet. Deutschland will die Ausbreitung des Coronavirus verzögern. Somit sollen einerseits Kliniken entlastet werden. Andererseits will man Zeit gewinnen, um an Impfstoffen und Gegenmitteln zu arbeiten. Doch das Virus kann nicht nur über Husten in die Umgebungsluft gelangen und dort von anderen aufgenommen werden. Experten zufolge lauert er auch auf den Griffen vom E-Scooter und Lenkrad des Carsharing-Autos.

Coronaviren auf Lenker und Schaltknauf von E-Scooter und Leihwagen

Das US-Gesundheitsinstitut NIH und die Seuchenschutzbehörde CDC haben herausgefunden, dass sich das Coronavirus bis zu drei Tage auf Kunststoff und Edelstahl hält. Den Virologen zufolge sei der Erreger der COVID-19-Pandemie vergleichbar mit dem Erreger der Sars-Epidemie aus dem Jahr 2003. Die australische Wissenschaftsbehörde „Csiro“ bestätigt die Zahlen. Demnach ist das Virus bei Raumtemperatur von rund 20 Grad deutlich robuster als bislang angenommen.

Nach einer Kontamination kann das Coronavirus also bis zu 72 Stunden auf dem Lenker eines E-Scooters oder Türgriff des Mietwagens überleben. Andere Wissenschaftler hingegen warnen vor Panikmache. „Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch nicht sagen, ob man COVID-19 von kontaminierten Oberflächen oder anderen Gegenständen aufnehmen kann“, sagt Mikrobiologin Marilyn Roberts von der University of Washington dem Magazin Technology Review.

→ Coronavirus in der digitalen Welt – News und Ratgeber zur Pandemie

Was jedoch nachgewiesen ist, dass eine gründliche Reinigung und Desinfektion Coronaviren beseitigt. Willst du also weiterhin auf den E-Scooter von Lime, Tier und Co. nicht verzichten oder bist auf Carsharing-Dienste etwa von Share Now angewiesen, solltest du Desinfektionsspray bei dir haben.

Coronavirus fährt mit: Diese Tipps solltest du beachten

Denn Verleiher von Autos werden wohl kaum ihre gesamte Flotte regelmäßig desinfizieren. Du kannst also nie wissen, ob der Fahrer vor dir mit dem Coronavirus infiziert war und den Schaltknauf kontaminiert hat. Entweder du desinfizierst gründlich, trägst Handschuhe und wäschst dir nach der Fahrt die Hände. Oder aber du verzichtest auf die Leihe von E-Scooter und Auto.