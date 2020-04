Corona-App PEPP-PT: Neuer Zeitplan und ein weiteres Problem

Im ARD Morgenmagazin sagte Spahn in der vergangenen Woche, man sei „mit Hochdruck“ daran, die Corona App zu entwickeln. Doch von einem Start in dieser Woche, der auch zu den Lockerungs-Plänen gepasst hätte, ist keine Rede mehr. Dazu tut sich ein bisher nicht bekanntes Problem auf. Die App ist noch nicht mit einem der wichtigsten Player am Markt kompatibel. Apples iPhone ist noch nicht einmal damit getestet worden.

Die Bundeswehr testet zurzeit die App in einer Kaserne und hat laut eines Berichts bisher Achtungserfolge erzielt. Man habe eine Erfolgsquote von 70 bis 80 Prozent. Doch nach Erkenntnissen des „Spiegel“ gibt es ein sehr großes Problem. Bisher wurden alle Tests mit Android-Smartphones, konkret dem Samsung Galaxy A40 durchgeführt. Es soll demnach Kompatibilitätsprobleme mit den iPhones von Apple geben. Sie seien wohl erst lösbar, wenn Apple und Google ihr gemeinsames Projekt auf die Schiene gesetzt haben. Doch das ist nicht das einzige Problem der App.

Datenschutzkonzepte so perfekt wie möglich

„Es geht darum, dass wir beim Datenschutzkonzept und bei der Datensicherheit so perfekt wie möglich sind. Das muss den Anforderungen genügen, die wir auch sonst an eine solche Technologie stellen.“ Daran werde mit Hochdruck gearbeitet. Weiter sagte Spahn: „Aber die Wahrheit ist auch: Damit es wirklich gut ist, braucht es eher noch drei bis vier Wochen als zwei Wochen.“

Es sei weiterhin wichtig, dass die Gesundheitsämter die Kontakte von Corona-Infizierten nachverfolgen können. Das machen die Ämter derzeit per Hand. „Eine App wird das deutlich erleichtern“, so Spahn. Die geplante App basiert auf dem Projekt PEPP-PT. Vergangene Woche hatten auch Apple und Google angekündigt, ein auf Bluetooth-LE basierendes System zu entwickeln, das auf Dauer sogar in die Betriebssysteme der Smartphones integriert werden soll.

Anonymes Tracking zur Nachverfolgung

Die fertige Corona-Tracking-App soll unter Wahrung der Privatsphäre auf Basis von Bluetooth in Deutschland aber auch anderen Ländern Europas Infektionsketten verfolgen können. PEPP-PT selbst werde die App nicht in die AppStores bringen. Zu erwarten ist, dass dies vom Robert Koch-Institut gemacht wird, das mit einer Corona-Datenspende-App für Wearables bereits eine erste Corona-App herausgebracht hat.

Die Funktionsweise der Corona-Tracking-App ist vergleichsweise simpel. Die App erfasst im Hintergrund andere Smartphones in unmittelbarer Nähe auf Basis von Bluetooth. Dabei erfasst die App nur eine ID. Die Speicherung erfolgt lokal. Gibt nun ein Anwender der App die Information, dass er infiziert ist, so kann das System jene anderen Nutzer benachrichtigen, die sich in den vergangenen Tagen in unmittelbarer Nähe zu dem Smartphone des Infizierten aufgehalten haben.

Corona-Tracking-App: Vodafone stellt Labor für Messungen bereit

Damit nicht zu viele Smartphones als „in der Nähe“ geortet werden, hat Vodafone sein Testlabor in Düsseldorf zur Verfügung gestellt. Sämtliche gängigen Smartphones und ihre Bluetooth-Sensorik testen die Techniker dort im Detail und berechnen die richtigen Werte. Denn die Abstandsmessung per Bluetooth unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Smartphone-Modellen bedingt durch zahlreiche Parameter – wie zum Beispiel die Antennen-Technik oder das Gehäuse des Telefons. Eine zweistellige Anzahl der am weitesten verbreiteten Smartphones sei bereits durchgemessen, in den nächsten Wochen sollen viele weitere Smartphones folgen.