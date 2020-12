Corona-Regeln: Diese App hilft im Auflagen-Chaos

Muss ich in Quarantäne, wenn ich zu meinen Eltern fahre? Sind Blumenläden geöffnet oder geschlossen? Darf ich Alkohol kaufen und trinken? All diese Corona-Regeln sind unterschiedlich, je nachdem in welchem Bundesland du lebst beziehungsweise in welches Land du reist.

Der Corona-Reise-Check der Apothekenumschau hat all diese Informationen bundesweit gebündelt. Mit drei einfachen Fragen und Antworten gibt sie dir die passenden Regeln für dich. Sie fragt dich lediglich, ob du beruflich oder privat unterwegs bist, in welchen Ort du fährst und ob du in den vergangenen zehn Tagen im Ausland warst.

Das erfährst du in der App

Warst du tatsächlich im Ausland, so fragt die App dich noch, in welchem Land du warst. Als Ergebnis siehst du dann, ob du vor Ort in Quarantäne oder dich beim Gesundheitsamt melden musst.

Außerdem zeigt sie dir den aktuellen Inzidenzwert vor Ort, so dass du für dich entscheiden kannst, ob du wirklich fahren möchtest. In den weiteren Details siehst du, welche Regeln vor Ort für die Weihnachtsfeiertage gelten. Das betrifft vor allem die Kontaktbeschränkungen, also wie viele Personen und wie viele verschiedene Haushalte du treffen darfst. Im weiteren Verlauf erfährst du auch, welche Geschäfte geöffnet sein dürfen, wie es sich mit der Maskenpflicht vor Ort verhält.

Alternativ zur App, die es wie immer für iPhone und Android gibt, kannst du die Abfrage auch über die Webseite der Apotheken Umschau durchführen und musst dafür nicht die App installieren. Und natürlich kannst du angesichts des Regelchaos der vergangenen Monate so auch abfragen, welche gesetzlichen Vorgaben gerade für deinen Wohnort gelten.

