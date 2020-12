Corona-Lockdown: Auch Media Markt und Saturn schließen

Rund einen Monat waren im Frühjahr bundesweit alle Filialen von Saturn und MediaMarkt zu. Die Märkte konzentrierten sich in dieser Zeit auf das Online-Geschäft, Marktabholung war in den meisten Geschäften nach wie vor möglich. Der „Lockdown light“ im November sorgte bisweilen nicht für neue Schließungen. Die Märkte hatten nach wie vor mit entsprechenden Schutzmaßnahmen geöffnet. Jetzt geht es aber zum Jahresende in den harten Lockdown. Was heißt das für die Märkte der beiden größten Elektrohändler, die sicherlich mit einem vollen Weihnachtsgeschäft rechneten?

Media Markt und Saturn schließen wieder

Im Rest der Republik gilt ab Mittwoch (16.12.2020) wieder, was für Sachsen (Filialen in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Meerane, Plauen, Riesa und Zwickau) bereits ab dem Montag gilt: Alle Märkte schließen wieder – und zwar Jahres-übergreifend bis zum 10. Januar 2021. Vorerst. Anders als im Frühjahr ist diesmal auch keine eingeschränkte Öffnungszeit für Abholer von Online-Bestellungen vorgesehen. Das kann in einzelnen Städten und Bundesländern noch abweichend möglich sein. Informationen stellt MediaMarkt auf dieser Seite bereit. Für Sachsen, wo bereits geschlossen ist, gilt demnach: Zu ist zu. Es sind ausschließlich Online-Bestellungen per Lieferung und nicht mehr per Abholung möglich.

Pünktlich zu Weihnachten: Das ist beim Geschenke-Kauf zu beachten

Damit Geschenke dennoch pünktlich zu Weihnachten ankommen, hat Media Markt eine Übersicht erstellt, wann welche Produkte gekauft werden müssen, damit sie noch rechtzeitig zum Fest zugestellt werden. Und die zeigt: Langsam ist Eile geboten, denn durch das Mehr-Aufkommen der Paket-Flut durch den Shutdown sind die Fristen früher als noch in den Vorjahren.

Wer ein Produkt mit den Maßen eines normalen Pakets kauft, der hat noch am längsten Zeit: Bis zum 18.12., 18 Uhr stellt Media Markt eine bis Weihnachten rechtzeitige Lieferung in Aussicht.

Viel enger wird es bei Großgeräten und vor allem Sperrgut. Wer jetzt denkt, dass das ja ohnehin nur einige wenige betrifft, der irrt womöglich: Als Sperrgut gelten nämlich auch Fernseher ab 32 Zoll. Das ist fast jedes moderne Modell. Für diese Produkte gilt eine Weihnachts-Bestell-Frist bis zum 15.12.2020, 23:59 Uhr. Zwei Tage länger Zeit haben Kunden von Großgeräten ohne Einbauservice (17.12., 23:59 Uhr).

Generell berechnen Media Markt und Saturn Lieferkosten für Großgeräte in Höhe von 15 bis 40 Euro. Pakete kosten ab einem Einkaufswert von 59 Euro keine Versandkosten, darunter sind es 4 Euro.

