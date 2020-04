Corona-App vor dem Aus? Darum könnte die App scheitern

Hinter der Corona-App steht das System Pepp-pt. Das ist eine europäische Initiative von Wissenschaftlern und Forschern. Für Deutschland wollte sich das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (Cispa) beteiligen. Doch dieses hat sich nun, wie auch andere Wissenschaftler und Forscher, aus dem Projekt zurückgezogen. Die FDP warnt im Handelsblatt bereits vor einem Scheitern des Projekts. Hintergrund der Unruhen hinter den Kulissen sind offenbar geänderte Pläne, was die erfassten Daten angeht.

Cas Cremers, Informatik-Professor beim Helmholtz-Zentrum, hatte den Rückzug der Einrichtung auf Twitter mitgeteilt. Hintergrund ist ein Streit darüber, wo und wie die Speicherung der Daten erfolgt. Die eigentliche Idee war die der lokalen Speicherung auf den Handys. Eine Übertragung sollte erst bei einer Infizierung stattfinden. Nun aber wird offenbar doch eine zentrale Speicherung bevorzugt.

Die Corona-Handy-App soll Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig machen und Infektionsketten dadurch unterbrechen. Cremers befürwortet aus Datenschutzgründen eine dezentralisiertes, quelloffenes System für die Ermittlung von Kontaktpersonen.

CISPA has withdrawn from PEPP-PT. We will continue our work on #DP3T, a decentralised, open source framework for contact tracing based on privacy by design #CoronaApp.

DP-3T alphas are public for testing and feedback.https://t.co/TCyUfa9b0i