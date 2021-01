Corona App: Wichtiges Update im Anflug - das sind die Neuerungen

Zwar gehen die Ansteckungszahlen in Deutschland durch harte Lockdown-Maßnahmen Schritt für Schritt zurück – 30 Städte und Landkreise wiesen am Mittwoch eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50 aus -, doch überstanden ist die große Coronakrise noch lange nicht. Grund genug, weiter mit Disziplin und Rücksicht die Abstandsregeln einzuhalten. Und nach Möglichkeit auch die Corona App auf dem Smartphone zu nutzen. Jetzt kündigt sich für das kleine Programm ein weiteres wichtiges Update an.

Corona App Update: Das ist neu

Ab Version 1.11 der App, die sich aktuell noch im Beta-Status befindet, sind erstmals auch umfangreiche Statistiken nutzbar. Die statistischen Kennzahlen sollen den Anwendern helfen, die aktuelle Situation besser einzuschätzen und das eigene Verhalten anzupassen. Die Anzeige der neuen Statistiken sei wichtig, da von der Pandemie nach wie vor eine hohe Dynamik ausgehe, heißt es vom Entwickler.

Zugriff besteht in Zukunft auf aktuelle Zahlen zu den Neuinfektionen, die 7-Tage-Inzidenz und den 7-Tage-R-Wert. Außerdem ist es direkt über die App möglich, einzusehen, wie viele Nutzer ihr Testergebnis geteilt haben. Ziel sei es, noch mehr positiv getestete Anwender dazu anzuregen, ihr Testergebnis über die App mit anderen Nutzern zu teilen und Kontaktpersonen so zu warnen.

Insgesamt wurde die Corona-Warn-App bis zum 21. Januar 25,2 Millionen Mal heruntergeladen. Dabei entfallen 13,9 Millionen Downloads auf Android-Smartphones und 11,3 Millionen Downloads auf iPhones. Ein positives Covid-19-Testergebnis wurde allerdings nur knapp 218.000 Mal über die App geteilt. Bei mehr als 2,1 Millionen vom Robert-Koch-Institut registrierten Covid-19-Fällen ein ziemlich geringer Wert. Dennoch: Jede über die App verschickte Warnung ist wichtig, um das Infektionsgeschehen in Deutschland weiter drücken zu können.

Finales Update noch in der laufenden Woche zu erwarten

Darüber hinaus wurden im jüngsten App-Update kleinere Fehler beseitigt und nicht näher genannte Verbesserungen implementiert. Sobald die finale Version 1.11 der Corona-Warn-App zur Verfügung steht, werden wir an dieser Stelle darüber informieren. Noch in der laufenden Kalenderwoche ist mit der Bereitstellung zu rechnen. Vorausgesetzt, im Rahmen des noch laufenden Beta-Tests treten keine schwerwiegenden Probleme in Erscheinung.

