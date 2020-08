Seit ihrem Marktstart Mitte Juni, ist die deutsche Corona-Warn-App mittlerweile in drei Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch und Türkisch. Das Update auf Türkisch spielte die Bundesregierung erst kürzlich ein. Zeitnah sollen weitere Sprachen Verfügbar gemacht werden.

Wie die Bildungsbeauftragte für Digitalisierung Dorothee Bär (CSU) gegenüber der Rheinischen Post mitteilt, wolle man die deutsche Corona-Warn-App in Zukunft auch mit Arabisch, Polnisch, Bulgarisch, Russisch und Rumänisch ausstatten. Die entsprechenden Versionen befänden sich aktuell noch in der Entwicklung, erklärte Bär, sodass es aktuell noch nicht klar ist, wann die Bundesregierung das Update ausrollt.

Um die Corona-App in anderen Sprachen zu nutzen, musst du in den Systemeinstellungen deines Smartphones lediglich die Sprache ändern. Dann wird auch die Corona-App in der jeweiligen Sprache – also beispielsweise aktuell Türkisch oder Englisch – angezeigt.

Deutsche Corona-App als Vorreiter

Darüber hinaus gab die Digitalisierungsbeauftragte bekannt, dass die deutsche Corona-App nun auch in den App-Stores anderer EU-Länder verfügbar sei. Zusätzlich kann sie auch in der Türkei, der Schweiz sowie in Norwegen und Großbritannien heruntergeladen werden. Bär betonte, dass die deutsche App mit 16,4 Millionen Nutzern mehr Downloads hätte, als alle anderen europäischen Corona-Apps zusammen. Die anfängliche Kritik war demnach offenbar kein Hemmschuh.

Jüngst ließ die Bundesregierung ebenfalls verlautbaren, dass die Corona-Warn-Apps Europas in einem nächsten Schritt untereinander kommunizieren können sollen. Befindest du dich als Deutscher derzeit beispielsweise in Frankreich, ist es nicht möglich, dass die französische App dich über potenzielle Gefahren informiert. Damit sich das ändert, ist der erste rechtliche Rahmen bereits geschaffen.