Wegen Corona: Aldi Talk, O2 und Blau verschenken unbegrenztes Datenvolumen Artem Sandler 2 Minuten

Der Coronavirus ist aktuell weltweit in aller Munde. In Deutschland müssen viele Einschränkungen in Kauf nehmen – aus ebendiesem Grund bieten zahlreiche Unternehmen Unterstützung in Form von befristeten Angeboten an. Seit heute zählen auch O2 und Aldi Talk zu diesen Unternehmen, denn diese haben die Drosselung des Datenvolumens für ihre Kunden vorübergehend abgestellt.