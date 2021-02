Congstar in Spendierlaune: Alle Kunden erhalten dieses Geschenk

Es ist noch gar nicht so lange her, da beglückten verschiedene Mobilfunk-Provider ihre Kunden mit Extra-Datenvolumen. Grund war damals das Coronavirus, das viele Menschen zu damals noch nicht gewohnten Einschränkungen zwang. Um virtuellen Kontakt mit Freunden und Familienmitgliedern halten zu können, verschenkten die Deutsche Telekom, Aldi Talk, O2 und Congstar mobiles Datenvolumen. Bei Congstar wiederholt sich das jetzt – auch wenn man sich an Einschränkungen im Lockdown-Alltag inzwischen fast schon gewöhnt hat.

Congstar: Gratis-Volumen für alle Kunden

Congstar will mit der neuen Sonderaktion vor allem alle Närrinnen und Narren in den Karnevalshochburgen ansprechen. Der digitale Austausch in der Karnevalszeit soll trotz abgesagter Rosenmontagszüge und ausfallender Karnevalssitzungen möglich bleiben. Als Unternehmen, das in Köln gegründet wurde und in der nordrhein-westfälischen Millionenstadt und Karnevalshochburg noch immer seinen Sitz hat, ein fast schon logischer Schritt.

Als digitales Bonbon für den anstehenden Karneval bekommen Kunden des Mobilfunk-Discounters 10 GB Extra-Daten. Im Rahmen der Aktion können sich alle Nutzer eines Laufzeitvertrages oder einer Prepaidkarte mit gebuchtem Datenvolumen das Extra einmalig und kostenlos sichern. Das schließt beispielsweise auch den neuen Tarif Congstar X und die Homespot-Tarife ein.

Kostenloses Extra-Volumen per App freischalten

Eine Buchung des kostenlosen Extra-Datenvolumens ist über die Congstar App möglich. Sie steht für Android-Smartphones und iPhones von Apple zur Verfügung. Die Aktion beginnt mit dem heutigen 11. Februar und endet am 28. Februar. Spätestens dann musst du dir das Gratis-Volumen in der App sichern. Nach der Aktivierung ist der Datenpass 31 Tage lang gültig.

Congstar Geschäftsführer Peter Opdemom sagt: „Mit den 10 GB Extra-Daten möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, an den Karnevalstagen Freunde und Familie zumindest digital zu sehen oder Filme, Serien und Events streamen zu können.“ Damit macht er deutlich, dass die neue Sonderaktion zwar in der Karnevalszeit stattfindet, aber nicht nur die Bedürfnisse von Karnevals-Fans bedienen soll.

Congstar bietet seine Mobilfunk-Angebote im Netz der Deutschen Telekom an. Als Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom sieht sich das Unternehmen selbst als Premium-Discounter. Man möchte nämlich nicht nur ein gutes Preis-Leistungs-Verhätnis bieten, sondern auch eine gute (Netz-)Qualität und Service.

Eine SIM-Karte für einen Tarif der Telekom-Tochter kannst du jederzeit unter congstar.de buchen. Wenn du dich für einen Laufzeitvertrag entscheidest, kannst du übrigens zwischen zwei Jahren und einem Monat Vertragslaufzeit auswählen.

