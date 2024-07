Congstar: Neuer Prepaid-Tarif startet zum Sonderpreis

Tarifänderung bei congstar: Der Mobilfunk-Discounter der Deutschen Telekom bietet ab Anfang August das bisher vermarktete Prepaid-Halbjahrespaket nicht mehr an. Stattdessen rückt ein Prepaid-Jahrespaket in den Fokus der Vermarktung. Congstar folgt also anderen Handy-Jahrestarifen, die zum Beispiel auch Aldi Talk, Edeka Smart oder Tchibo Mobil im Angebot haben.

Congstar startet neues Jahrespaket

Bisher waren beim congstar Prepaid Halbjahres-Paket jeden Monat 6 GB für einmalig 50 Euro pro Halbjahr inklusive. Rein rechnerisch also 6 GB für 8,33 Euro im Monat. Künftig gibt es stattdessen das sogenannte Prepaid Jahrespaket mit 100 GB Datenvolumen für 100 Euro. Anders als bisher steht also nicht jeden Monat ein fixes Datenvolumen zur Verfügung, sondern es lassen sich 100 GB Datenvolumen flexibel über ein ganzes Jahr verbrauchen.

Mehr noch: Wer das Jahrespaket bis zum 23. September aktiviert oder vom Halbjahres-Tarif auf den Jahrestarif wechselt, darf sich sogar auf 120 GB Datenvolumen freuen, das über ein ganzes Jahr verteilt nutzbar ist. Eine Vorabregistrierung ist ab sofort über die Congstar-Homepage möglich. Zum Tarifstart sinkt im ersten Nutzungsjahr die zu zahlende Grundgebühr auf 90 Euro, wenn du für die Anmeldung einen Gutschein-Code von congstar verwendest, den du für eine Newsletter-Anmeldung erhältst.

Immer inklusive ist beim neuen Prepaid Jahrespaket eine Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze. Ebenso ist eine SMS-Flatrate in alle deutschen Netze über die Grundgebühr bereits abgedeckt. Für mobile Internetausflüge ist es möglich, mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream und maximal 10 Mbit/s im Upload das 5G-Netz der Deutschen Telekom zu nutzen. Und: Bleibst du Congstar als Nutzer des Jahrestarifs treu, erhältst du über die Funktion „GB+“ pro weiterem Nutzungsjahr 10 GB extra.

Bestandskunden müssen nicht wechseln

Bestandskunden des Halbjahres-Pakets von congstar können ihren Tarif übrigens wie gewohnt weiter nutzen. Sie müssen nicht auf das Jahrespaket wechseln, können dies bei Gefallen aber jederzeit tun. Eine reguläre Buchung des congstar-Jahrespakets ist ab Anfang August über die Homepage der Telekom-Tochter möglich.

