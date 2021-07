Tarif-Update: Congstar Fair Flat ab sofort noch besser

Tarif-Update bei Congstar. Der Mobilfunk-Discounter aus dem Hause der Deutschen Telekom hat die Struktur seiner sogenannten Fair Flat angepasst. In dem Tarif ist es möglich, ein maximal im Monat benötigtes Datenvolumen auszuwählen. Am Ende zahlt man aber nur das, was man tatsächlich verbraucht hat. Kern der nun vollzogenen Änderungen: Tarife mit wenig mobilem Datenvolumen fallen weg, eine Option mit viel LTE-Datenvolumen kommt neu dazu und an anderer Stelle fallen die monatlich zu zahlenden Grundgebühren. Aber der Reihe nach.

Ab sofort nicht mehr verfügbar: Die beiden günstigsten Fair Flat Optionen mit 2 beziehungsweise 3 GB LTE-Datenvolumen. Stattdessen sind 5 GB jetzt das Mindeste an Datenvolumen, das gebucht werden muss – für 15 Euro monatlich. Das sind 2,50 Euro weniger als bisher. Alternativ kannst du dich auch für bis zu 8 GB (20 Euro), 12 GB (25 Euro) oder – neu – für maximal 18 GB Datenvolumen (30 Euro) entscheiden. Dein gebuchtes Internetpaket lässt sich mit bis zu 25 Mbit/s im Netz der Deutschen Telekom verbrauchen. Das Prinzip der Congstar Fair Flat: Wenn du etwa die 18-GB-Stufe gebucht hast, am Ende des Monats aber nur bis zu 5 GB Datenvolumen verbraucht hast, zahlst du am Monatsende auch nur 15 Euro statt der maximal von dir einkalkulierten 30 Euro.

Grundsätzlich ist über die monatliche Grundgebühr der Fair Flat nicht nur die Internetnutzung abgedeckt, sondern auch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Optional kannst du deine Download-Geschwindigkeit auch auf bis zu 50 Mbit/s erhöhen (örtliche Verfügbarkeit vorausgesetzt). Gleichzeitig erhöht sich dann auch der Upstream von 5 auf 25 Mbit/s. Die LTE 50 Option kostet aber 3 Euro pro Monat mehr. Hinzu kommen für Neukunden grundsätzlich 35 Euro einmaliger Bereitstellungspreis. Die Mindestvertragslaufzeit liegt dafür bei nur einem Monat – bei einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monatsende.

Überschreitest du das von dir gebuchte Datenvolumen, surfst du für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats mit nur noch 32 Kbit/s weiter. Möchtest du diese Drosselung der Download- und Upload-Geschwindigkeit umgehen, kannst du zusätzliches Datenvolumen nachbuchen. 500 MB kosten 4 Euro extra, 1 GB gibt es für 6 Euro, 2 GB kosten 10 Euro Aufpreis.

Interesse? Dann kannst du dir eine SIM-Karte für die Congstar Fair Flat direkt unter congstar.de bestellen. Eine Übersicht zu vielen anderen Allnet-Flats in den Netzen von Telekom, Vodafone und O2 ist über unsere Hintergrundseite einsehbar.

