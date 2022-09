Congstar: Ab jetzt gibt’s laufend zusätzliches Datenvolumen kostenlos

Ab sofort und bis zum 24. Oktober gelten für Vertragsabschlüsse bei Congstar veränderte Konditionen. Im Vergleich zum regulären Angebot beinhalten die congstar Allnet Flat-Tarife im Aktionszeitraum mehr Daten – und das neue Feature GB+.

Die Allnet Flats von congstar beinhalten grundsätzlich alle eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Je nach Tarif bekommst du außerdem 20 GB (Allnet Flat L), 15 GB (Allnet Flat M) oder 4 GB (Allnet Flat S) Datenvolumen pro Monat. Diese kannst du mit LTE und bis zu 50 Mbit/s im Downstream nutzen. Lediglich bei Allnet Flat S sind lediglich 25 Mbit/s möglich. 5G ist nicht nutzbar. Die Verträge kosten 25, 22 oder 12 Euro monatlich – je nach gewählter Variante.

Durch die GB+-Aktion, die Congstar im Sommer als Reaktion auf O2 Grow eingeführt hatte, bekommst du jährlich zusätzlichen Datentraffic ohne Mehrkosten. Bei den beiden größeren Tarifen sind es 5 GB monatlich extra in jedem Laufzeitjahr, beim kleinen Tarif 1 GB. Im Klartext heißt das, dass du beispielsweise beim Allnet Flat L in den ersten zwölf Monaten 20 GB Datentraffic monatlich bekommst, im zweiten Jahr 25 GB, im dritten Jahr 30 GB und so weiter. Der Preis ändert sich nicht.

Congstar-Verträge im Handel mit schlechteren Konditionen

Buchst du die Tarife von Congstar, nutzt zu das Mobilfunknetz der Telekom. Die Verträge gibt es wahlweise mit zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit oder aber mit nur einem Monat. Dabei unterscheiden sie sich tariflich nur in einem einzigen Punkt: Den Bereitstellungskosten. Im Fall der jederzeit kündbaren Angebote zahlst du 35 Euro einmalig, bei den langfristig laufenden Verträgen nur 15 Euro. Du kannst Congstar auch mit einer eSIM nutzen, MultiSIM bietet der Discounter allerdings nicht an.

Wichtig: Auch im Handel kannst du die Postpaid-Tarife von congstar bekommen. Doch die Tarife sind anders. Die Allnet Flat L beinhaltet im Handel 15 GB (statt 10 GB) Datenvolumen für 30 Euro pro Monat, die Allnet Flat M 10 GB (statt 6 GB) Datenvolumen für 22 Euro pro Monat und die Allnet Flat S 3 GB Datenvolumen für 12 Euro pro Monat. Das Tarifmerkmal GB+ ist hier ebenfalls nicht enthalten. Du solltest dich daher für einen Online-Vertragsabschluss entscheiden.