Congstar: 22 GB LTE-Tarif im Telekom-Netz kommt

Die congstar Winteraktion startet am 3. November. Wenn du ab dann und bis Anfang Januar den Tarif Allnet Flat M oder Allnet Flat L buchst, bekommst du deutlich mehr Datenvolumen als üblich. Denn normalerweise erhältst du beim Allnet Flat M monatlich 10 GB Datenvolumen im Telekom-Netz. Mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream kannst du hier per LTE surfen. Das 5G-Netz der Telekom ist nicht freigeschaltet. Außerdem kannst du unlimitiert in alle deutschen Netze telefonieren und SMS verschicken. Der Preis für den Tarif: 22 Euro. Dieser ändert sich im Rahmen der Aktion nicht, Neukunden bekommen jedoch 15 GB Datenvolumen statt der üblichen 10 GB. Dabei ist zu beachten, dass auch 10 GB aktuell schon eine Promotion-Aktion sind und der Tarif laut Liste 6 GB beinhaltet.

Alternativ kannst du dich für den Tarif Allnet Flat L entscheiden. Auch er bietet unlimitiertes Telefonieren und SMS verschicken sowie LTE mit bis zu 50 Mbit/s. Mit 33 Euro monatlich kostet er etwas mehr und bietet üblicherweise 10 GB Datenvolumen, aktuell sind es 20 GB. Im Rahmen der Winteraktion erhöht congstar dieses Datenvolumen auf stattliche 22 GB. Kurios: Damit ist dieser Tarif gemessen an den Kosten pro Gigabyte minimal teurer als die M-Variante.

Roaming in der EU inklusive

Bei beiden Tarifen kannst du das Datenvolumen und die Telefonie ohne Aufpreis auch in der kompletten EU sowie Großbritannien nutzen. Im Rahmen der Winteraktion fallen für beide Tarife auch keine Bereitstellungskosten an. Bei congstar hast du die Wahl, ob du lieber einen Tarif mit nur einem Monat Laufzeit oder zwei Jahren Laufzeit abschließt. Da es keine Unterschiede gibt, empfiehlt es sich, flexibel zu bleiben und die kurze Laufzeit zu wählen.

Keine Änderungen wird es zum jetzigen Zeitpunkt bei der Fair Flat von congstar geben. Bei ihr buchst du einen Tarif, dessen Grundkosten sich nach deinem monatlichen Datenverbrauch richten. Du bekommst mindestens 5 GB und zahlst dafür 15 Euro. Verbrauchst du mehr Datenvolumen, so werden beim Verbrauch bis 8 GB in dem Monat 20 Euro berechnet, bei 12 GB sind es 25 Euro. Gedeckelt ist die Fair-Flat bei 30 Euro und einem Volumen von 18 GB. Benötigst du regelmäßig viel Datenvolumen, ist der Tarif Allnet Flat L für dich also deutlich interessanter ab kommender Woche.

Disney+ für drei Monate kostenlos

Alle Neukunden, die im Rahmen der Winteraktion einen Vertrag bei congstar abschließen, bekommen übrigens drei Monate lang Disney+ kostenlos dazu. Das gilt auch für andere Mobilfunktarife von congstar.