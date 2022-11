Condor überrascht mit kurioser Neuerung an Bord

Die Überraschung war groß, als sich Condor im Frühjahr 2022 ein neues Design spendierte. Seitdem fliegen die ersten Flugzeuge der Fluggesellschaft im bunten Zebra-Look zu ihren Zielen in ganz Europa und rund um den Erdball. Und mithilfe des Finanzinvestors Attestor wird in den kommenden Jahren nicht nur die Langstrecken-Flotte von alten Boeing 767 auf neue A330neo von Airbus umgestellt, sondern auch die Mittelstreckenflotte aufgefrischt. Jetzt hat sich Condor dazu entschlossen, auch die Kulinarik an Bord anzupassen. Und auch aus technologischen Gesichtspunkten ändert sich etwas.

Auch Condor bringt Currywurst in seine Flugzeuge

Mit Beginn des Winterflugplans 2022/2023 ist es bei Condor auf der Kurz- und Mittelstrecke möglich, neue Mahlzeiten vorzubestellen. Und dazu gehört auch ein Gericht, das zuletzt bei Eurowings für Aufsehen sorgte: Currywurst mit Pommes. Der Preis hat es allerdings in sich: Stolze 9,99 Euro kostet die Bratwurst in Currysauce mit Kartoffelspalten, wie das Gericht bei Condor offiziell heißt. Unter anderem ebenfalls erhältlich: Bio-Tortelloni mit Quinoa-Füllung (11,99 Euro), Rinderschmorbraten mit Sauce Bernaise und Kartoffelgratin (12,99 Euro) oder ein Schweineschnitzel mit Kartoffelspalten (11,99 Euro).

Ausgewählte Gerichte bei Condor auf der Kurz- und Mittelstrecke 2022/2023.

Angepasst wird die Menüstruktur auch auf der Langstrecke. Dort steht in der Business-Class bei Flügen ab Frankfurt oder Düsseldorf ebenfalls als Imbiss kurz vor der Landung die Currywurst zur Verfügung. In der höchsten Buchungsklasse natürlich kostenlos. Dazu gesellen sich als zusätzliche Hauptspeisen derzeit wahlweise Hähnchenbrust mit Zitronenbutter, Riesengarnelen mit Tomaten-Vinaigrette oder ein Rotes Linsen Dal mit Blattspinat. Richtung Deutschland variiert das Catering abhängig vom Start-Flughafen, erreicht aber ein ähnliches Niveau wie auf dem Hinflug.

In der Premium Economy-Class werden auf der Langstrecke ebenfalls kalte und warme Gerichte serviert. Zum Beispiel Rindergeschnetzeltes mit Pilzsauce und Brokkoli oder mediterranes Grillgemüse. In der Economy-Class wird auf Langstreckenflügen beispielsweise Pasta mit Linsenbolognese gereicht. Vor der Landung erhalten Gäste außerdem einen heißen oder kalten Snack. Auch vegetarische und vegane sowie gluten- und laktosefreie Gerichte sind bei Condor erhältlich. Zudem ein spezielles Kinder-Menü.

Neues auch aus der Technik-Abteilung

Gute Nachrichten gibt es auch für alle Passagiere, die an Bord von Condor auf das Streaming-Angebot „FlyStream“ zugreifen möchten. Das Bordunterhaltungsangebot wird ab sofort nämlich nach und nach auch auf Flügen der Kurz- und Mittelstrecke zur Verfügung gestellt. Über ein WLAN-fähiges Smartphone, Tablet oder Laptop können Gäste nach einer entsprechenden Aufrüstung des Flugzeugs auf über 30 Filme und über 150 Serien zugreifen, die Flugroute live verfolgen oder sich mit Spielen unterhalten.

Und auch auf der Langstrecke tut sich etwas. Dort stehen im besten Fall, nämlich an Bord eines Airbus A330, bis zu 250 Filme und 160 Serie zur Verfügung. An Bord einer Boeing 767 sind es immerhin rund 100 Filme und 110 Serien. Die neuen A330neo werden zusätzlich mit „FlyConnect“ ausgestattet. Das heißt, dass es an Bord auch möglich sein wird, einen schnellen Internetzugang zu buchen.