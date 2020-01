Ist die Privatsphäre, wie wir sie kennen, zu Ende? So oder so ähnlich titeln verschiedene Medien in Bezug auf das US-Startup Clearview und dessen KI-basierte App. Der Zweck der Anwendung: Menschen mittels Gesichtserkennung identifizieren. Wird der gläserne Mensch Wirklichkeit?

Clearview: Ein Unternehmen bricht das Tabu

Nicht nur das Szenario, auch die Webseite des Unternehmens erscheint wie in einem Science-Fiction- oder Spionage-Film, der in weit entfernter Zukunft spielt: Eine weiße Seite mit beinahe steril wirkenden Schriftzügen. Hier und da sind Videos, Bilder oder Nachrichten eingebunden. Vermeintliche Fakten, die dem Image des Unternehmens zuspielen und Umstände bestätigen. Zusätzlich eingebaute Meinungen von App-Anwendern verleihen dem „Clearview AI“-Programm einen positiven Glanz.

Doch wer steckt hinter Clearview? Diese Frage beantwortet die Webseite nicht – weder mit einer Kontaktperson, noch mit vollständigen Adresssätzen. Im Gegenteil: Laut eines Berichts der New York Times soll Clearview „aus Versehen“ sogar unechte Adressen angegeben haben.

KI im großen Stil – Privatsphäre bleibt auf der Strecke

Nun ist die Gesichtserkennung an sich nichts Neues. In China beispielsweise wird mittlerweile ein Großteil der gesellschaftlichen Belange – zum Beispiel der Verkehr oder Eintritt in die Universität – über die Identifikation biometrischer Daten geregelt.

Clearview ist allerdings ein anderer Fall. Laut Recherchen der New York Times soll Clearview eine riesige Datenbank mit über drei Milliarden Fotos besitzen. Der Haken: Das Startup hat sich die Bilder von Privatpersonen nicht mit deren Zustimmung geholt, sondern aus dem Netz beschafft. Dabei scheint das KI-Programm von Clearview eine noch gewichtigere Datenkrake zu sein als Facebook und Co.

Denn laut der NYT soll das Unternehmen Soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram und öffentlich zugängliche Webseiten durchforstet und sämtliche Bilder automatisiert heruntergeladen haben. Dabei ist die Software so genau programmiert, dass wenn sie mehrere Bilder mit Übereinstimmungen findet, persönliche Daten dazu liefert. Somit sollen verschiedenste Menschen innerhalb weniger Sekunden durch die Datenbank erkennbar sein.

Legal scheint diese Beschaffungsart nicht, sondern verstößt im Gegenteil gegen die Richtlinien von Facebook, Instagram und Twitter. Vor allem der Kurznachrichtendienst betont, dass Bilder von Usern nicht für Gesichtserkennung genutzt werden dürfen. Auch Facebook unterbindet in seinen Richtlinien die automatische Durchforstung von Nutzerdaten. Zuckerbergs Netzwerk will den Umstand nun überprüfen, heißt es lediglich seitens Facebooks. Clearview-Gründer Ton-That kommentiert die Datensammlung gegenüber der New York Times mit den lapidaren Worten: „Viele Menschen machen das, Facebook weiß das.“

Clearview KI-Programm auch von Behörden genutzt

Das Ausmaß, in dem das KI-Programm von Clearview eingesetzt wird, ist im Gegensatz zur Technologie hinter der Gesichtserkennung neu. In den USA sollen bereits über 600 Behörden mit der Datenbank von Clearview arbeiten und für das Angebot zahlen – angeblich auch das FBI und das amerikanische Heimatschutzministerium. Darüber hinaus soll die App die Erfolge bei verschiedenen Verbrechen ankurbeln, sobald Ermittler die Software zur Überführung des Täters einsetzen. Neben Behörden soll Clearview auch mit Privatunternehmen sowie Privatpersonen zusammenarbeiten. Nähere Informationen dazu will man aber nicht bekannt geben.

Unklar bleibt, wie sicher die Datenbank von Clearview ist – sowohl für Angriffe durch Dritte als auch durch Kontrolle von Clearview selbst. Sollten Behörden tatsächlich mit der KI-Software des Startups arbeiten, würden unzählige, sensible Daten der Bevölkerung dort gespeichert. Wie die Software genau funktioniert, was Clearview mit den gespeicherten Daten macht und wer sie unkontrolliert einsehen kann, weiß man jedoch nicht. Möglich ist, laut der New York Times außerdem, dass Clearview die Personensuche, nach denen die Behörden fahnden, überwacht.

In der großen Debatte rund um die Technologie hinter der Gesichtserkennung fordert Google mehr Datenschutz. Das Unternehmen spricht aus eigener Erfahrung, denn Systeme für Künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung hat Google seit mehreren Jahren mit „FaceNet“ selbst im Programm. Auf den Markt brachte man die Technologie aus Sorge vor Datenmissbrauch allerdings nicht, so der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt.

Sundar Pichai, derzeitiger Google-Chef, betont bei einer Rede in Brüssel, wie viele negative Konsequenzen Gesichtserkennung haben kann. Vor allem dann, wenn die Technologie in falsche Hände oder unter falschen Absicht eingesetzt werde. Auch Microsoft machte sich schon 2018 für mehr Datenschutz in puncto Gesichtserkennung stark.

Regulierung à la DSGVO

In den USA diskutiert man derzeit darüber, wie Behörden Künstliche Intelligenz einsetzen können. Wie Pichai erklärt, könne man sich dabei ein Vorbild an der europäischen DSGVO nehmen und auf diese Standards zurückgreifen. Eine strenge Regulierung gemäß ethischer Werte sei dabei ein Muss.

Gesichtserkennung in Deutschland: Wie ist die Lage?

Clearview hat mit dem Vorgehen, wie der Bericht der New York Times offenlegt, ein Tabu gebrochen. Durch die DSGVO ist Deutschland sowie auch die EU datenschutzrechtlich vergleichsweise stark abgesichert.

Auch Behörden wie die Polizei dürfen die Gesichtserkennung nicht nutzen, da sie dadurch die Privatsphäre der Bürger verletzen würden. Für den Einsatz solcher Technologien müsste hierzulande zunächst eine rechtliche Grundlage geschaffen werden.