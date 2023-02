Chrome Update: So sparst du Strom und RAM-Power

Großes Browser-Update aus dem Hause Google. Schon seit einigen Tagen hast du die Möglichkeit, den Chrome-Browser auf Version 110 zu aktualisieren. Und das solltest du schnellstmöglich aus gleich mehreren Gründen tun. Denn verbessert wird nicht nur die Sicherheit, sondern auch hinsichtlich der allgemeinen Browser-Funktionen gibt es interessante Veränderungen zu vermelden.

Angesichts der Sicherheit schließt Google in Chrome 110 nicht weniger als 15 Sicherheitslücken. Drei Patches beheben in diesem Zusammenhang mindestens ebenso viele Schwachstellen, deren Gefährdungspotenzial der Konzern als „hoch“ einstuft. Das ist die zweithöchste Warmstufe des Internet-Konzerns. Allein schon aus diesem Grund solltest du deinen Browser schnellstmöglich aktualisieren.

Viel bemerkenswerter ist aber das, was Google unter der Haube seines Browsers vollzogen hat. Denn in Chrome 110 erhalten auf breiter Front zwei neue Sparmodi Einzug. Das Versprechen der Entwickler: Fortan verbraucht Chrome beim Surfen durch das Internet nicht nur weniger Speicher-Ressourcen, sondern arbeitet auch stromsparender.

Neu in Chrome: Arbeitsspeicher-Sparmodus

Der Trick: Ab sofort ist der Chrome-Browser mit einem sogenannten Arbeitsspeicher-Sparmodus (Memory Saver) ausgestattet. Er priorisiert aktive Tabs und Anwendungen. Nur im Hintergrund laufende Tabs werden hingegen in eine Art Schlafmodus versetzt. Erst wenn der Nutzer in einen passiv geschalteten Tab zurückkehrt, werden die Inhalte in diesem Tab neu geladen. Das soll nach Angaben von Google für bis zu 40 Prozent RAM-Speicher-Entlastung sorgen.

Empfehlenswert ist die Aktivierung des Arbeitsspeicher-Sparmodus insbesondere auf Rechnern, die weniger leistungsstark und mit vergleichsweise wenig RAM ausgestattet sind. Auf derartigen Computern soll sich nach dem Einschalten des RAM-Sparmodus eine insgesamt flüssigere Internetnutzung ergeben. Zudem besteht im Übrigen die Möglichkeit, Webseiten zu hinterlegen, auf denen Browser-Tabs immer aktiv bleiben sollen.

Das ändert sich mit dem Energiesparmodus

Außerdem neu: ein Energiesparmodus (Energy Saver) für Notebooks. Aktivierst du diese Option, reduziert der Chrome Browser den Akkuverbrauch, indem der Browser automatisiert die Hintergrundaktivitäten und visuelle Effekte wie optimiertes Scrollen (Smooth Scrolling) und die Bildwiederholrate beim Abspielen von Videos eingeschränkt.

Hierbei haben alle Notebook-Nutzer die Möglichkeit, den Modus ab einem Akkustand von 20 Prozent automatisch starten zu lassen, oder immer dann, wenn der Laptop vom Stromnetz getrennt ist. Er startet also immer genau dann, wenn du im reinen Batterie-Modus im Internet surfst. Zum Beispiel unterwegs, wenn keine Steckdose in der Nähe ist.

So aktivierst du die neuen Leistungs-Modi im Chrome-Browser

Die beiden neuen Sparmodi findest du in deinem Chrome-Browser, indem du in den Einstellungen den Menüpunkt „Leistung“ aufrufst. Solltest du diesen Menüpunkt in deinen Einstellungen noch nicht finden, kannst du die beiden Sparmodi aktivieren, indem du sie in der Flag-Übersicht deines Browsers aktivierst. Über die Eingabeleiste, also dort, wo sonst die Internetadressen eingetippt werden, gibst du einfach die folgenden Befehle ein:

chrome://flags/#high-efficiency-mode-available (Arbeitsspeicher-Sparmodus)

chrome://flags/#battery-saver-mode-available (Energiesparmodus)

Beide neuen Sparmodi hatte Google schon Ende vergangenen Jahres mit Chrome 108 angekündigt. Jetzt erfolgt Schritt für Schritt die weitgefächerte Aktivierung.