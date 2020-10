Im Herbst ist die Zeit der englischen Wochen. Bundesliga, Pokal und Europapokal wechseln sich im drei- bis vier-Tage-Rhythmus ab. Hohe Belastung für Spieler und viel zu gucken für Fußball-Fans. Welches Spiel der jetzt beginnenden Champions-League-Saison du wo siehst, zeigen wir dir hier.

Lazio Rom – Borussia Dortmund im Live-Stream

Um 21:00 Uhr am Dienstagabend ist Anstoß beim Auswärtsspiel des BVB in Rom. Übertragen wird das Spiel exklusiv bei Sky. Sowohl im Einzelspiel auf Sky Sport 2 als auch in der Konferenz auf Sky Sport 1.

Im Stream siehst du das Spiel bei Sky Ticket. Der Streaming-Dienst von Sky kostet 10 bis 30 Euro pro Monat – je nach Wunsch der Inhalte und Flexibilität. Für 10 Euro kannst du monatlich kündigen, siehst aber aus Bundesliga und Champions League nur die Konferenzen („1 Monat Sport“). Das Paket für 20 Euro pro Monat beinhaltet auch alle Einzelspiele, muss aber für 12 Monate im Voraus abgeschlossen werden („Supersport Jahr“). Für 30 Euro hast du alles inklusive und kannst monatlich kündigen („Supersport Monat“).

RB Leipzig – Basaksehir Istanbul im Livestream

Das Leipzig-Spiel in der Champions League ist ebenfalls am Dienstagabend um 21:00 Uhr angesetzt. Gegner ist der türkische Meister Basaksehir Istanbul. Den Live-Stream gibt es hier beim Streaming-Dienst DAZN, in der Konferenz läuft das Spiel ebenfalls bei Sky (siehe oben).

DAZN bietet einen Gratis-Monat zum Testen an und wirbt ansonsten mit viel Flexibilität und einfacher Kostenstruktur: Ab dem zweiten Monat kostet DAZN 11,99 Euro pro Monat. Wenn du den Dienst für ein Jahr fest abonnierst, zahlst du insgesamt 119,99 Euro, sparst gegenüber den Einzelmonaten insgesamt also 10 Euro.

Champions League: Bayern bei Sky, Gladbach bei DAZN

Am Mittwoch steigen auch Bayern München und Borussia Mönchengladbach ins Turnier ein. Anstoß ist wieder um 21:00 Uhr. Bayern gegen Atletico Madrid ist live bei Sky Ticket (Sky Sport 2, Sky Sport UHD) zu sehen, Gladbach gegen Inter Mailand siehst du im Einzelspiel bei DAZN.

Durch den straffen Spielplan sind die Konferenzen, die bei Sky laufen, ordentlich bestückt. An beiden Tagen – Dienstag und Mittwoch – gibt es in der 21:00-Uhr-Konferenz jeweils sechs Spiele zu sehen. Um 18:55 gibt es an beiden Tagen je zwei Spiele.

Läuft die Champions League im Free-TV?

Im Free-TV gibt’s in dieser Saison regulär keine Champions-League-Übertragung. Ausnahmefall ist – wie in der vergangenen Saison – wenn eine deutsche Mannschaft ins Finale einzieht. Im August hatte das ZDF, zusätzlich zu Sky und DAZN, das Finale der Bayern gegen Paris live übertragen. Möglich macht es eine Klausel im Rundfunkstaatsvertrag, nach der ein CL-Finale mit deutscher Beteiligung ein „Ereignis von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung“ ist (RStV §4 (1), (2)).

