Die Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs, die Champions League, wandert zu US-Plattformen, das Finale soll bei einem weiteren Dienst laufen. Wenn du alles sehen willst, stapeln sich die kostenpflichtigen Zugänge. Der Hintergrund: Die Medienrechte der Champions League für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 wurden jetzt neu vergeben. Den Zuschlag bekommen die US-Dienste Paramount+ und Amazon. Der bisher wichtigste Anbieter für Champions-League-Spiele in Deutschland, DAZN, geht leer aus. Auch Sky, das ebenfalls mitgeboten hatte, ging leer aus.

Champions League bei Paramount+

Konkret sieht das Modell so aus: Das Topspiel am Dienstag läuft ab 2027 bei Paramount+. Bisher war es Amazon. Das Topspiel am Mittwoch zeigt dafür jetzt Amazon, bisher war es DAZN. Alle übrigen Partien am Dienstag und Mittwoch liegen ebenfalls bei Paramount+. Bisher hatte auch hier DAZN die Rechte gehalten. Zusätzlich soll das Champions-League-Finale ab 2027 bei Netflix zu sehen sein. Wenn ein deutsches Team das Endspiel erreicht, greift allerdings weiter die Free-TV-Pflicht – dann muss das Finale in Deutschland frei empfangbar übertragen werden.

Fünf Abos für Bundesliga und Champions League

Schon heute brauchst du für den deutschen Profifußball mehrere Dienste, ab 2027 wird es noch unübersichtlicher. Für die Bundesliga sind Sky und DAZN bereits gesetzt: Sky zeigt freitags und samstags die Einzelspiele der Bundesliga sowie Partien der 2. Liga. DAZN überträgt seit dieser Saison unter anderem die Konferenz am Samstag sowie die Einzelspiele am Sonntag. Mit der neuen Rechteperiode in der Champions League kommen weitere Abos hinzu. Wer zusätzlich die Königsklasse komplett verfolgen will, landet schnell bei fünf verschiedenen Bezahlangeboten: Sky, DAZN, Paramount+, Amazon und Netflix. Damit nicht genug: Die 3. Liga und die Fußball WM 2026 gibt es auf Magenta TV.

Denn: Die laufenden CL-Saisons bleiben zunächst in der aktuellen Verteilung – Prime Video zeigt das Dienstag-Topspiel, die restlichen Spiele liegen bei DAZN, das Finale im Free-TV beim ZDF. Ab 2027 wird die Champions-League-Struktur dann auf Paramount+ und Amazon umgestellt, das Finale zusätzlich zu Netflix verschoben.

Für DAZN ist die neue Vergabe ein herber Einschnitt in der Champions League, aber kein kompletter Rückzug aus dem Europapokal. Denn DAZN sichert sich ab 2027 die Rechte an Europa League und Conference League, die bislang bei RTL liegen. Wer also auch diese Wettbewerbe regelmäßig sehen will, kommt am DAZN-Abo weiterhin nicht vorbei.

Gleichzeitig überrascht der Einstieg von Paramount+ in die Sportübertragungen. Paramount+ hatte auf dem deutschen Markt bisher eine eher untergeordnete Bedeutung und hat auch noch keinerlei Sportübertragungen durchgeführt. Der Sender steht damit vor der Herausforderung, nun eine komplette Sportredaktion aufzubauen. Denn während die Produktion von Sendungen in der Regel ausgelagert wird und die reinen Fußballspiele ohnehin als Weltsignal zentral produziert werden, sind die redaktionelle Begleitung und der Kommentar eines Spiels in der Regel direkt vom übertragenden Sender.

Was das Rechte-Beben für dich im Alltag bedeutet

Für dich als Fan ist die entscheidende Frage, was am Monatsende vom Konto abgeht – und wie kompliziert der Zugang zu den Spielen wird. Fünf verschiedene Plattformen mit teils wechselnden Anstoßzeiten und Rechten bedeuten: mehr Kosten, mehr Apps, mehr Accounts und mehr Suchaufwand, um herauszufinden, welches Spiel wo läuft. Und es wird mehr und mehr deutlich: Ohne schnelles Internet und Streaming-Abos gibt es keinen Fußball mehr zu sehen. Nur noch Sky ist per Kabel und Satellit zu empfangen.

Gelegenheitsfans werden eher auf einzelne Wettbewerbe verzichten oder nur Free-TV-Spiele mitnehmen. Wer nichts verpassen will, muss dagegen eine Abo-Landschaft verwalten, die an Kabel- und Satellitenpakete früherer Jahre erinnert – nur mit mehreren separaten Streamingverträgen statt einem großen Paket.

