Neues zu "How I Met Your Father": Der Cast der Freunde steht fest

Seit einigen Monaten ist bekannt, das Hulu an einer „How I Met Your Father“ Serie arbeitet, die lose mit der beliebten Comedy-Serie „How I Met Your Mother“ zusammenhängt. Nachdem bereits bekannt war, dass Hilary Duff, die unter anderem in der Serie „Younger“ mitspielte, die Hauptrolle Sophie übernehmen wird, gibt es jetzt neue Informationen zum Rest der Clique.

Die „How I Met Your Father“- Clique

Die angehende Stylistin Valentina ist die Mitbewohnerin von Sophie. Valentina wird dabei von Francia Raisa gespielt, die aus „Grown-ish“ oder auch aus „Dear White People“ bekannt ist. Als Mitbewohnerin ist Valentina immer für Sophie da und muntert sie gegebenenfalls auf. Der Brite Charlie ist bei der Londoner Fashion Week der abenteuerlustigen Valentina begegnet und hat sich Hals über Kopf in die Stylistin verliebt. Kurzerhand folgt er ihr nach New York, um mit ihr zusammen zu sein. Tom Ainsley („The Royals“) übernimmt die Rolle des reichen verwöhnten Briten in „How I Met Your Father“.

Die Freunde Jesse und Sid wohnen ebenfalls zusammen. Jesse, gespielt von Chris Lowell, ist Musiker und arbeitet als Uber Fahrer. Er wird als zynisch gegenüber der Liebe beschrieben. Im Kontrast dazu steht Jesses bester Freund Sid, der sehr optimistisch ist und gerade erst eine Bar eröffnet hat. Die Rolle des Barbesitzers übernimmt Suraj Sharma der für seine Rolle als Pi Patel aus „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“ und aus der Serie „God Friended Me“ bekannt ist.

Zu guter Letzt wird die „How I Met Your Father“-Clique mit Ellen abgerundet. Ellen gespielt von Tien Tran ist die Adoptivschwester von Jesse und erst kürzlich nach New York gezogen, nachdem sie sich von ihrer Frau getrennt hat.

Starttermin und Handlung

Bis jetzt gibt es noch keinen Starttermin für die zehn Folgen der ersten Staffel. Wie einige andere Hulu-Serien wird auch „How I Met Your Father“ sehr wahrscheinlich bei Disney+ zu sehen sein. Bis Sophie ihre Geschichte erzählen kann, wird es also noch etwas dauern. Jedoch gibt es schon einige Informationen zu der Handlung und wie sich die beiden Serien voneinander unterscheiden. Auch Sophie erzählt, wie bereits Ted es getan hat, die Story, wie sie den Vater ihres Kindes getroffen hat. Dabei ist die neue Serie wesentlich moderner als ihr Vorgänger. So sucht Sophie nach der großen Liebe unter anderem mit der Hilfe von Dating-Apps.