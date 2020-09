Warntag 2020: Am 10. September passiert Aufregendes

Wenn nicht gerade Rechtsextreme versuchen, gewaltsam in den Sitz des deutschen Bundestages einzudringen, ist Deutschland ein sehr sicheres Land. Zum Schutz und zur Information der Bevölkerung im unwahrscheinlichen Ernstfall wird ab 2020 ein sogenannter Warntag eingeführt. In diesem Jahr liegt er auf dem 10. September. Auch in den folgenden Jahren soll der zweite Donnerstag im September bundesweit Warn-Tag sein.

Was passiert am Warntag?

Stell es dir vor wie den Probe-Alarm in der Schule. Nur dass du nicht eine halbe Stunde lang auf dem Schulhof herumstehst. Um 11 Uhr vormittags am 10. September löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) einen Alarm in ihrem „Modularen Warnsystem“ aus. Damit gehen direkt Sirenen und Warntöne los – in allen 16 Bundesländern, in allen Landkreisen und in den Städten. Das Alarmsignal erreicht auch Polizei- und Feuerwachen. Diese fahren dann gegebenenfalls mit Lautsprecherwagen durch die Straßen. So hören Menschen auch in ihren Häusern relativ schnell die Warnung. Wie das Modulare Warnsystem im Detail funktioniert, liest du auf dieser Seite des BKK.

So erfährst du von der Warnung

Das Warnsignal wird aber auch direkt an Radio- oder TV-Sender gegeben. Diese können dann ihre Sendungen unterbrechen und die Warnung direkt senden. Außerdem haben Sender oft eine Internetseite auf der aktuelle Hinweise zu finden sind. Da Werbetafeln in Großstädten auch an das Internet – und das Modulare Warnsystem – angeschlossen sind, zeigen sogar sie die Warnungen an.

Auch das Internet und unsere Smartphones sind eine große Hilfe bei der Verbreitung der Warnung. In manchen Städten informieren Polizeien oder Feuerwehren auf Facebook und Twitter über aktuelle Einsatzlagen. Außerdem gibt es Warn-Apps, die amtliche Signale empfangen, sofort eine Warnung verschicken und Tipps geben, wie du dich schützen kannst.

Die Warn-App NINA ist zum Beispiel direkt vom BKK. Eine App für Warnungen durch Landesregierungen ist BIWAPP. Auch sie empfängt die bundesweiten Warnungen aus dem Modularen Warnsystem. Ein anderes System ist KATWARN mit eigener App. Sie haben Informationen aus dem Modularen Warnsystem des Bundes zusätzlich zum eigenen Informationsnetzwerk. Alle drei Apps sind kostenlos.

Was soll die Aktion?

Der Warntag hat zwei Ziele. Einmal möchten alle Behörden, Warndienste und Wachen wissen, ob das System funktioniert. Gehen Sirenen an? Wie schnell mobilisieren Polizei oder Feuerwehr Lautsprecherwagen? Hören alle Menschen die Sirenen und Durchsagen? Wichtig ist auch, dass die Warnung auf deinem Smartphone ankommt und du genau weißt, was du mit der Warnung anfängst. Denn: Du sollst natürlich die Warnung auch verstehen, wenn sie dich erreicht.

Das zweite Ziel: Mit der Bevölkerung zu üben, wie sie vor einer Ausnahmesituation gewarnt werden. Im Ernstfall weißt du, wo du Informationen findest. So kannst du dich und deine Mitmenschen schützen. Denn auch das ist Teil des Warntags: Kümmere dich solidarisch um andere Menschen. Zum Beispiel um Kinder, alte oder behinderte Menschen. Hilf ihnen beim Verstehen der Warnungen oder beim Ausführen der Handlungsempfehlungen.

Davor kann dich das System warnen

Schon Wetter kann eine Gefahr sein, die in deiner Warn-App erscheint: bei starkem Sonnenschein ist die Hitze und UV-Einstrahlung eine Gesundheitsgefahr. Genauso kannst du nach einer Hitzewelle Brandwarnungen bekommen. Diese Informieren dich über das Risiko von Waldbränden. Im Falle eines Brandes erfährst du, wie du dich vor dem Rauch schützt oder ob du dein Haus verlassen sollst. Andere Gefahren des Wetters kann eine Überschwemmung sein. Auch Erdrutsche durch Starkregen sind alles andere als ungefährlich.

Siehe Corona-Warn-App: Das Jahr 2020 hat uns gezeigt, dass es noch andere Gefahren gibt. Krankheitserreger oder Radioaktivität kündigen Behörden und deine Warn-App an. Auch bei einem Stromausfall oder wenn andere Versorgungssysteme ausfallen, informieren dich Behörden. Genauso bei eher unwahrscheinlichen Angriffen auf Deutschland – ob von ausländischen Raketen oder durch Cyber-Angriffe im Internet.