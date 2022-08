Bundesliga kostenlos: So siehst du alle Spiele live und gratis

Im Internet finden sich zahlreicher Streams, die die Spiele der Bundesliga kostenlos anbieten. In der Regel sind diese aber illegal. Hinzu kommt eine meist schlechte Bildqualität und deutliche Verzögerungen, sodass man nicht mehr wirklich von einer Live-Übertragung sprechen kann. Es geht aber auch anders: legal und kostenlos. Was Sky und DAZN überhaupt nicht passen dürfte, ist mit einem Trick möglich.

Bundesliga kostenlos: So wird es möglich

Die Rechte, Spiele der Bundesliga live zu zeigen, liegen in Deutschland bei Sky und DAZN. Ein anderes Unternehmen hat allerdings die Rechte, Spiele der 1. und 2. Liga live in Brasilien auszustrahlen. OneFootball ist ein weltweit agierendes Medienunternehmen, das rund 100 Millionen Nutzer hat. Der Dienst überträgt die Bundesliga kostenlos und vollkommen legal in Brasilien, da es die Rechte dafür hat. Wer also in Brasilien lebt, kann sich dort die Bundesliga kostenlos ansehen. Es geht aber auch von Deutschland aus – mit einem Trick.

Alles, was man dazu braucht, ist ein VPN-Dienst. Diese Dienste – wir haben hier einige der beliebtesten zusammengefasst – sind keineswegs illegal. Sie verschleiern deinen Standort und können Diensten einen anderen vorgaukeln. So kannst du die Spiele der Bundesliga über OneFootball zwar regulär hierzulande nicht streamen. Benutzt du aber einen VPN-Dienst, der dem Anbieter mitteilt, dass du in Brasilien bist, kannst du die Bundesliga kostenlos sehen.

Zwar weist etwa DAZN darauf hin, dass man sich mit dem Umgehen dieser sogenannten Geo-Sperre eine rechtswidrige Vervielfältigung des Bildmaterials verschaffe, was ein Verstoß gegen § 95a Urheberrechtsgesetzes sei. Allerdings ist dieser Sachverhalt nicht so einfach, wie der Streaming-Dienst angibt. Der Anwalt Christian Solmecke etwa weist darauf hin, dass es sich beim Stream über einen VPN-Dienst um eine „Privatkopie“ handelt, sofern die Vorlage nicht rechtswidrig verbreitet worden ist. Das bestätige auch der Bundesgerichtshof. Und da OneFootball die Rechte hat, die Bundesliga kostenlos in Brasilien zu übertragen, ist diese Vorlage nicht illegal und eine Privatkopie damit erlaubt. Hinzu kommt: Da ein VPN-Dienst die Daten des Nutzers verschlüsselt, lässt dieser sich nicht ausfindig machen.

So siehst du alle Spiele live in HD

Alles, was du tun musst, ist einen VPN-Dienst zu aktivieren und die Seite von OneFootball aufzurufen. Anschließend kannst du, ab etwa 15 Minuten vor dem Anpfiff, den Livestream starten. Einziges Manko: Die Kommentare zu den Spielen sind vordergründig auf Portugiesisch, bei einigen Spielen auch auf Englisch. Wen das nicht stört, der kann die Spiele der Fußball-Bundesliga kostenlos sehen.