Bundesliga-Finale der Hinrunde bei Sky für 9,99 Euro - So geht's

Reagiert Sky schon auf den Verlust der Champions League ab 2021? Jedenfalls versucht der Pay-TV-Anbieter auf dem Streaming-Markt Boden gutzumachen und senkt die Kosten für sein Sport-Angebot massiv. Schon ab 9,99 Euro monatlich kannst du jetzt das Sport-Programm von Sky sehen.

Du siehst alle Live-Übertragungen der Konferenzen der Fußball-Bundesliga, 2. Bundesliga und UEFA Champions League, sowie alle Live-Übertragungen der Spiele der Premier League und des DFB-Pokals. Formel 1, Handball, Tennis und Golf sind ebenfalls inklusive. Der Zugang ist monatlich kündbar.

Sky Supersport bleibt – mit diesen Features

Was nicht enthalten ist, sind beispielsweise die Übertragungen der Einzelspiele der Bundesliga, 2. Bundesliga und der UEFA Champions League. Willst du also ein einzelnes Spiel schauen statt der Konferenz, so musst du das Supersport Ticket buchen. Das allerdings ist mit 29,99 Euro ungleich teurer. Im ersten Monat kostet es 14,99 Euro. Neben den Einzelspielen bekommst du aber noch einen weiteren Mehrwert: Du kannst zusätzlich einen zweiten parallelen Stream nutzen. Sky Supersport gibt es übrigens auch als Tagesticket – für 14,99 Euro.

9,99 Euro oder 29,99 Euro: für wen ist welches Angebot?

Klar ist: Sky Sport für nen Zehner ist ein gutes Angebot und eine klare Breitseite gegen DAZN. Wenn du sowieso am ehesten die Bundesliga-Konferenz guckst und dich auch Einzelspiele in der 2. Liga und der Champions League nicht so interessieren, dann ist das neue 9,99-Euro-Angebot für dich perfekt.

Du schaust ohnehin kein Fußball, sondern nur Formel 1, Golf oder Handball? Auch dann solltest du dich für das neue Angebot entscheiden. Nur, wenn du aus welchem Grund auch immer, mit zwei Geräten gleichzeitig schauen willst, dann ist bei diesen Sportarten das teurere Superticket vonnöten.

Jetzt weiterlesen Sky-Schock: Verliert Sky auch noch die Bundesliga?

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.