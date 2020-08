Bundesliga bei Amazon & DAZN: Darum könnte dein TV schwarz bleiben

Als die TV-Rechte vergeben wurden hieß es: Alle Spiele der Bundesliga siehst du bei Sky – mit Ausnahme der Freitags- und Montagsspiele sowie der zusätzlichen Sonntagsspiele. Diese Spiele übertrug zuletzt eigentlich Eurosport auf einem eigenes dafür gestarteten Pay-TV-Sender. Das wurde ein Flop, Eurosport stieg aus der Übertragung aus und reichte die Rechte an den Streaming-Anbieter DAZN weiter. Allerdings zahlte DAZN dafür wohl weniger Geld als Eurosport an die Deutsche Fußballliga zahlen musste.

In der Corona-Krise sah Eurosport seine Chance, die Rechte los zu werden und kündigte fristlos. Ohne Chance, sagte ein Schiedsgericht. Eurosport wird die Rechte, die noch eine Saison Gültigkeit haben, nicht los. Jetzt aber hat der Sender eine Lösung gefunden.

Wie schon in der vergangenen Saison wird DAZN als Sublizenz-Inhaber die Spiele übertragen. Dabei setzt DAZN auf eigene Kommentatoren und ein eigenes TV-Team. Neu ist aber, dass auch Amazon die Spiele zeigen wird. Amazon hatte während des Saison-Finales bereits zahlreiche Spiele übertragen. Grund war wohl, dass man den Kunden, die Eurosport als Amazon Prime Channel gebucht hatten, die Spiele zeigen wollte.

Die Verlierer des DAZN- und Amazon-Deals

Anders als bisher wird Amazon die Spiele aber nicht mehr mit einem eigenen Kommentator und einer eigenen Studio-Crew streamen. Stattdessen wird Amazon das Sendesignal von DAZN übernehmen. Bist du also Amazon Prime Kunde, kannst du die komplette Saison alle Spiele der 1. Bundesliga sehen, die am Freitag und Montag sowie am Sonntag um 13.30 Uhr stattfinden. Einzig Kabel- und Satelliten-Zuschauer sind die großen Verlierer dieses Deals. Denn obwohl die DFL eigentlich voraussetzt, dass die Spiele auch per Satellit und Kabel verbreitet werden, ist das nicht der Fall. Eurosport hatte seine Übertragungen immerhin über die Satelliten-Plattform HD+ gezeigt, das machen DAZN und Amazon nicht.

Los geht’s übrigens am 18. September. Entgegen zwischenzeitlicher anderer Planungen wird hier nun der Triple-Sieger FC Bayern München gegen FC Schalke 04 spielen.

