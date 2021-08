Bürostühle im Test der Stiftung Warentest: Zwei Modelle sind mangelhaft

In Zeiten, in denen passendes Homeoffice-Zubehör immer wichtiger wird, hat die Stiftung Warentest für ihr Magazin „Test“ (Ausgabe 9/2021) 13 aktuelle Bürostühle auf die Probe gestellt. Dabei wurde nicht nur der Sitzkomfort untersucht, sondern unter anderem auch die Haltbarkeit und natürlich auch die Sicherheit. Denn niemand möchte sich bei der Nutzung seines Bürostuhls verletzen. Die Note 1 verteilten die Tester kein einziges Mal, sehr wohl aber die Note 5 – in gleich zwei Fällen.

Bürostühle: Diese Modelle fallen im Test durch

Sowohl das Modell HjH Office Ergo Line II als auch der bei Porta erhältliche Bürostuhl Mondo Metas erhielten das Qualitätsurteil „mangelhaft“. Und das, obwohl ihnen die Tester einen guten Sitzkomfort bescheinigten. Zu einer deutlichen Abwertung kam es aber, weil beide Stühle in der Kategorie Haltbarkeit nur ein „mangelhaft“ erhielten. Das HjH-Modell ist laut Stiftung Warentest auch hinsichtlich der Sicherheit nicht zu empfehlen. Vor allem die Standfestigkeit ist laut Test-Urteil in gewissen Situationen zu bemängeln. Verletzungsgefahren drohen bei gleich sieben der 13 getesteten Stühle.

Zwei weitere Modelle, der Amstyle Adrian und der Mayer myOptimax 2486 erreichten im Test nur ein „ausreichend“. Während Sitzkomfort und Haltbarkeit bei diesen Modellen zu überzeugen wussten – der Amstyle Adrian wurde hinsichtlich des Sitzkomforts zusammen mit dem späteren Testsieger sogar am besten bewertet – überzeugten sie bei der Sicherheit nicht. Und das führte auch in diesen beiden Fällen zu einer Abwertung.

Fünf Bürostühle sind „gut“

Für gleich fünf Bürostühle kann die Stiftung Warentest eine Empfehlung aussprechen. Darunter auch ein Modell des Möbelhauses Ikea:

Den besten Sitzkomfort bietet laut Stiftung Warentest neben dem oben genannten Amstyle Adrian das Modell von Dauphin. Dicht gefolgt vom Viasit Drumback [email protected], der im Endergebnis mit „befriedigend“ bewertet wurde, weil die Tester zu viele Schadstoffe ausfindig machten. Eine sehr gute Haltbarkeit stellten die Tester den Modellen von Dauphin und Nowy Styl aus. Hervorzuheben ist das vor allem beim Nowy-Styl-Modell, das den günstigsten Bürostuhl im Test darstellte. Besonders sicher ist das Interstuhl-Modell. Hier lauern laut Test-Urteil keine Verletzungsgefahren für Finger.

Auffällig: Mit Blick auf die Handhabung konnte keiner der Test-Stühle überzeugen. Über ein „befriedigend“ kam in dieser Kategorie keines der getesteten Modelle hinaus. Und das, obwohl sie alle im Schnitt zwischen immerhin 230 und 390 Euro kosten. Den Amstyle Adrian bewerteten die Tester in der Kategorie Handhabung sogar nur mit „ausreichend“.

