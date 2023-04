Brutaler Dinosaurier-Shooter: Diese Spiele gibt es aktuell kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “shapez“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 13. April um genau 17:00 Uhr wird das Game dann von zwei neuen Spielen abgelöst, die wieder eine Woche lang im Angebot bleiben.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „shapez“

„shapez“ ist das perfekte Spiel, um mal ein bisschen zu entspannen und abzuschalten. Hier dreht sich alles darum, mit Hilfe von Automation flüssige Abläufe zu generieren. Du errichtest also eine Fabrik, in der du möglichst effizient geometrische Formen herstellst. Das Spiel hat nicht wirklich ein Ziel, die Map lässt sich endlos erweitern und du kannst unbegrenzt viele Formen herstellen. Manche Nutzer berichten, dass Zeit rasant verstreicht, sobald sie das Spiel einschalten. Bist du also auf der Suche nach einem Spiel, das dich einfach mal abschalten lässt, dann solltest du dir shapez diese Woche unbedingt sichern.

Bald im Angebot: „Mordhau“

Bei „Mordhau“ handelt es sich, wie der Name es bereits impliziert, um einen mittelalterlichen Multiplayer-Slasher. Es geht darum, möglichst viele Feinde in blutigen Kämpfen auszuschalten. Schaffst du es, dich gegen Kavallerieangriffe, Burgbelagerungen und vieles mehr durchzusetzen? Mordhau steckt voller Action und erlaubt es dir, inmitten des Geschehens gegen andere Spieler anzutreten. Sollten du und deine Freunde noch nach einem Spiel suchen, in dem ihr entweder gemeinsam, oder gegeneinander antreten könnt, dann solltet ihr dieses Angebot im Epic Games Store nicht verpassen.

Blutige Schlachten und mehr: Das ist Mordhau.

Bald im Epic Games Store: „Second Extinction“

Eine riesige Map, Dinosaurier und ein Shooter. Man könnte meinen, all das verträgt sich nicht, doch „Second Extinction“ beweist das Gegenteil. In diesem Shooter stellst du dich stetig wachsenden Gefahren, die unter anderem in Form von Dinosauriern auftauchen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um normale Dinosaurier, sondern um mutierte Bestien, die es auf dich abgesehen haben. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, Second Extinction mit Freunden zu spielen, denn nur die Stärksten überleben. Solltest du dennoch alleine dein Glück versuchen wollen, dann stehen dir zahlreiche Waffen zur Verfügung. Dein Ziel ist es, die Welt zurückzuerobern. Du kannst dir das Spiel ab dem 13. April im Epic Games Store sichern.