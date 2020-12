Brexit-Deal bietet Nährboden für digitale Katastrophe - Hacker profitieren

Die Verhandlungen rund um den Brexit hielten ganz Europa jahrelang in Atem. Nun wurde die zunächst letzte Hürde überwunden und eine Einigung in Form eines 1.246 Seiten langen Handelsabkommen erzielt. Keine leichte Kost, doch allzu genau scheint man sich das Dokument abseits der öffentlichkeitswirksam bestrittenen Fischereirechte sowieso nicht durchgelesen zu haben. Darauf deutet zumindest Seite 921 hin, auf der die Verantwortlichen die Anwendungs-, Sicherheits- und Kommunikationsarchitektur thematisieren beziehungsweise konkret: die Protokolle und Standards für Verschlüsselungsmechanismen.

Auf Seite 921 heißt es, dass der Datenaustausch von beispielsweise Fahrzeugregistern oder Fingerabdrücken über die Funktion Standard s/MIME verschlüsselt werden soll. Die Begründung ist simpel: s/MIME „ist in die überwiegende Mehrheit moderner E-Mail-Softwarepakete integriert, einschließlich Outlook, Mozilla Mail sowie den Netscape Communikator 4.x“.

Und genau das ist das Problem, denn als „modern“ lassen sich Mozilla Mail und Netscape nun wirklich nicht bezeichnen. Um das Gedächtnis mal aufzufrischen: Die letzte Version des Netscape Communicators 4.x erschien im August 2002.

