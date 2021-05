Bolt startet in Deutschland: E-Scooter-Sharing zum Spitzenpreis

Im Jahr 2013 in Tallinn, Estland, vom damals 19-jährigen Markus Villig gegründet, startet Bolt ab sofort in Deutschland. Und zwar als Anbieter eines Verleihdienstes für E-Scooter. Was die einen an dieser Stelle wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lässt („Noch einer!?“), wird die anderen hinsichtlich noch mehr Auswahl in deutschen Großstädten erfreuen. So oder so: Zum Start steht das E-Scooter-Sharing von Bolt in neun deutschen Städten zur Verfügung. Die Konkurrenz für bereits verfügbare Anbieter wie Lime, Tier, Spin und Voi wird damit größer. Circ hatte vor einem Jahr bereits die Segel gestrichen.

Bolt E-Scooter für 5 Cent pro Minute ausleihen

Los geht es mit den elektrifizierten mintgrünen Tretrollern ab sofort in Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Potsdam und Fürth. Insgesamt stehen deutschlandweit 15.000 E-Scooter zur Verfügung, die per App mit dem Smartphone buchbar sind. Zum Start ist das Ausleihen zu einem waschechten Kampfpreis möglich. Denn pro Minute werden für das Fahren mit einem Bolt Scooter nur 5 Cent berechnet. Eine Entsperrgebühr, die beim Wettbewerb in der Regel bei 1 Euro liegt, fällt während der Einführungsphase nicht an. Wie lange die Einführungsphase in Deutschland gültig ist und welche Preise anschließend gelten sollen, hat inside digital bei Bolt angefragt, bisher aber noch keine Stellungnahme erhalten.

Zur Verfügung steht mit dem „Bolt 4“ ein E-Scooter-Modell, das nach Herstellerangaben zu 100 Prozent recycelbar ist. Zudem erlaubt die modulare Bauweise ein einfaches Reparieren und Austauschen einzelner Bauteile wie dem Akku. Die Lebensdauer eines jeden Tretrollers soll bei bis zu fünf Jahren liegen. Alle Fahrten mit Bolt-Scootern in Deutschland sind über eine umfangreiche Partnerschaft mit der Signal Iduna Gruppe versichert.

Schon in vielen Ländern aktiv

Bisher stehen Dienstleistungen von Bolt unter anderem in rund 85 europäischen Städten in 15 Ländern zur Verfügung – mit Fokus auf Osteuropa. Dazu kommen Angebote in verschiedenen weiteren Ländern weltweit. Im laufenden Jahr soll die Verfügbarkeit auf mehr als 150 europäische Städte wachsen. Dafür nimmt das Unternehmen nach eigenen Angaben 100 Millionen Euro in die Hand. Namhafte Investoren sind unter anderem die Europäische Investmentbank und die Daimler AG. Neben E-Scooter-Sharing gehören auch Ride-Hailing, Carsharing, der Verleih von Elektrofahrrädern sowie Lieferdienste und Paketzustellung zu den Angeboten von Bolt. Ob zeitnah auch diese Dienste nach Deutschland kommen, ist nicht bekannt.