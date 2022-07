BMW blockiert Sitzhaltung & Co per Software – Fahrer sollen Abos buchen

Mikrotransaktionen und Abonnements kennt man in erster Linie etwa von Streaming-Portalen und aus Videospielen. Doch auch die Automobilindustrie hat Abo-Modelle bereits für sich entdeckt. Bisher beschränkten sich Zusatzdienste, für die monatlich Gebühren fällig werden, größtenteils auf die Software. So müssen Nutzer etwa für Navigationskarten-Updates zahlen. Doch nun geht die „Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft“ (BMW) einen Schritt weiter.

Das Sitzheizungs-Abonnement

BMW-Fahrer, die im Winter die Sitzheizungs-Funktion nutzen möchten, müssen jetzt ein Abonnement in BMWs ConnectedDrive Store abschließen. Kostenpunkt: 17 Euro pro Monat. Alternativ können Interessierte auch 170 Euro für ein Jahr und 270 Euro für drei Jahre auf den Tisch legen. Wer die Sitzheizung unbegrenzt verwenden möchte, der muss dagegen satte 385 Euro zahlen. Nun ist es nicht gerade eine neue Entwicklung, dass Auto-Käufer, die Luxus-Ausstattung in ihr künftiges Fahrzeug einbauen wollen, gesondert zur Kasse gebeten werden. Doch in diesem Fall ist die Hardware bereits verbaut und wird lediglich mittels einer Software-Sperre blockiert. Und das Gleiche gilt auch für die Lenkradheizung. Nur, dass BMW die monatlichen Zahlungen hier bei 10 Euro ansiedelt und eine unbegrenzte Nutzung für 220 Euro anbietet.

Das Konzept erinnert im Allgemeinen stark an sogenannte Mikrotransaktionen oder In-App-Käufe, die in der Spiele-Branche immer wieder für Kritik sorgen. Und entsprechend kommt auch der BMW-Vorstoß alles andere als gut an. Auf Reddit verkündeten zahlreiche Nutzer bereits jetzt, künftig von dem Kauf eines BMWs abzusehen. Doch bisher scheinen die Abo-Modelle noch nicht alle BMW-Enthusiasten zu betreffen. Während die Sitzheizung in einigen Ländern wie etwa Südkorea, England, Deutschland, Neuseeland und Südafrika bereits als Abonnement angeboten wird, scheinen die USA (noch) nicht betroffen zu sein.

Weitere Features im Abo

Abseits der Sitz- und Lenkradheizungen finden sich im deutschen ConnectedDrive Store zahlreiche weitere Abonnements wie etwa BMW Drive Recorder – eine Dashcam-Funktion für 20 Euro pro Monat. Doch auch mehrere Sicherheitsfunktionen wie der Driving Assistant Plus (monatlich 37 Euro) und ein Fernlichtassistent (monatlich 10 Euro) werden als Mikrotransaktionen bereitgestellt. Ersterer hält automatisch den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, die gewünschte Geschwindigkeit und die Spur, während letzterer den Fahrer durch automatisches Auf- und Abblenden bei entgegenkommendem und vorausfahrendem Verkehr unterstützt. Wobei Autofahrer die Features natürlich nur dann buchen können, sofern die technischen Voraussetzungen für ihren Wagen gegeben sind.