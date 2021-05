Blu-ray-Player im Test: Xbox scheitert in der Handhabung

Auch wenn viele Nutzer gegenwärtig auf Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime Video schwören, erfreuen sich auch Blu-Ray-Player noch immer einer hohen Beliebtheit. Verwunderlich ist das nicht. Denn wer sich seinen Lieblingsfilm auf einer Blu-ray-Disc kauft oder ausleiht, darf sich – einen entsprechend kompatiblen Fernseher vorausgesetzt – über ein faszinierendes Bildspektakel freuen. Denn die Qualität einer Blu-ray ist wohl über allen Zweifeln erhaben. Die Stiftung Warentest hat jetzt zwölf aktuelle Blu-ray-Player einem Test unterzogen (Ausgabe 6/2021). Der ungewöhnlichste Vertreter der getesteten Produkte, die Microsoft Xbox Series X, schneidet dabei am schlechtesten ab.

Blu-ray-Player überzeugen mit sehr guten Bild und Ton

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis des Tests: Allen zwölf auf die Probe gestellten Blu-ray-Playern bescheinigt die Stiftung Warentest eine sehr gute Bild- und Ton-Qualität. Ganz anders fällt das Ergebnis hingegen bei der Handhabung aus. In dieser Kategorie kann die Tester nur der LG BP450 und der LG UBK90 überzeugen (gut). Alle anderen getesteten Produkte kommen in dieser Kategorie nur auf eine durchschnittliche Bewertung (befriedigend).

Sogar komplett durch das Raster fällt in diesem Segment das teuerste Produkt im Blu-ray-Player Test: die Xbox Series X. Die Spielekonsole von Microsoft erhält hinsichtlich der Handhabung nur ein „mangelhaft“. Zu beanstanden wussten die Tester unter anderem in der Gebrauchsanleitung. Aber auch die Inbetriebnahme und die Bedienung über das Gamepad konnten im Test nicht überzeugen. Am Ende war trotz sehr gutem Bild und guter Fehlerkorrektur nur ein „befriedigend“ (3,2) drin.

Bester Blu-ray-Player 2021 kommt von Sony

Testsieger wurde am Ende der internetfähige Sony UBP-X700 mit der Endnote „gut“ (1,9). Überzeugen konnte dieses Blu-ray-Player-Modell unter anderem mit einer sehr guten Fehlerkorrektur, sehr guten Umwelteigenschaften und sehr guter Vielseitigkeit. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten der Panasonic DP-UB824 („gut“ / 2,0) und Sony UBP-X800M2 („gut“ / 2,0). Eine Preis-Leistungs-Empfehlung bekommt der vergleichsweise preiswerte LG BP450 („gut“ / 2,2)

Achtung: Der Preis entscheidet über wichtige Details

Wenn du dich für einen neuen Blu-ray Player interessierst, solltest du unter anderem darauf achten, dass das Gerät auch 4K UHD Inhalte abspielen kann. Denn dann darfst du dich über noch besseres Bild freuen und bist vor allem auch dann auf der sicheren Seite, wenn demnächst ein neuer Fernseher in deiner Wohnung stehen sollte, der auch 4K-fähig ist. Vor allem günstigere Player sind nicht immer in der Lage 4K-Discs abzuspielen.

Die Stiftung Warentest rät zudem dazu, darauf zu achten, dass auch WLAN und App-Unterstützung bei einem Blu-ray-Player gegeben sind. So lassen sich zum Beispiel auch über die Netflix-App neue Filme und Serien auf den Fernseher zaubern – das richtige Abo vorausgesetzt auch in 4K-Qualität. Und: Beim Kauf sollte man auch den Stromverbrauch im Blick haben. So verbrauchte die Xbox im Test mehr als 50 Watt. Das sei achtmal so viel gewesen wie beim Testsieger von Sony.

